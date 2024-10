Accueil » Huawei Mate 70 : Modules caméra redessinés et Kirin 9100 au programme

Huawei Mate 70 : Modules caméra redessinés et Kirin 9100 au programme

Alors que tout le monde parle du Mate XT de Huawei ces derniers temps, l’entreprise a une autre gamme importante dans sa manche pour cette année : la série Huawei Mate 70.

La prochaine série Huawei Mate 70, attendue en novembre, suscite déjà beaucoup d’enthousiasme avec de nouvelles fuites révélant des modules caméra redessinés pour tous les modèles. Les dernières images partagées sur Weibo montrent que Huawei continue de privilégier un design distinct pour le modèle haut de gamme, le Mate 70 RS Ultimate Design.

Cette série comprendra quatre modèles : le Mate 70 standard, le Mate 70 Pro, le Mate 70 Pro+ et le Mate 70 RS Ultimate Design.

Pour le Mate 70 RS Ultimate Design, Huawei conserve son célèbre agencement d’objectifs octogonal. Le module caméra présente 4 grands objectifs organisés en carré, entourés de 5 plus petits pour des modules tels que le flash, des lasers et des capteurs supplémentaires, dont certains destinés à la détection de température de couleur. Ce design octogonal distinctif vise à renforcer l’image premium du modèle RS Ultimate Design.

Les trois autres modèles devraient quant à eux adopter des modules caméra arrondis, s’éloignant ainsi de la disposition de la précédente génération. Bien que l’agencement précis des objectifs et des capteurs varie légèrement entre les modèles, Huawei semble vouloir améliorer l’expérience photographique en intégrant des modules caméra plus grands, dotés potentiellement d’un ensemble de quatre objectifs.

Un débat sur le nombre de capteurs dans la série Mate 70

Des rumeurs antérieures indiquent que le Mate 70 Pro pourrait être équipé d’un triple module caméra avec un capteur principal de 60 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. Cependant, le nouveau design affichant quatre ouvertures pour les caméras pourrait suggérer l’ajout d’un objectif supplémentaire, ce qui marquerait une évolution notable. Ces améliorations potentielles témoignent des efforts continus de Huawei pour renforcer sa position en photographie mobile, permettant à la série Mate 70 de capturer des images plus riches en détails et en couleurs par rapport aux modèles précédents. Le Mate 70 Pro a également été aperçu dans une fuite avec une configuration de caméra analogue.

Côté performances, la série Mate 70 devrait être alimentée par le tout nouveau processeur Kirin 9100 de Huawei. Bien que les détails techniques de ce chipset soient encore limités, il est attendu qu’il offre des gains significatifs en termes de performance et d’efficacité énergétique par rapport au Kirin 9000S du Mate 60.

Le Mate 70 standard devrait également être doté d’un système de reconnaissance faciale 3D, qui pourrait égaler la sécurité du Face ID d’Apple. De plus, il semble que le capteur d’empreintes digitales pourrait passer d’un emplacement sous l’écran à un emplacement intégré au bouton d’alimentation. Et n’oublions pas qu’il se murmure que la série Mate 70 pourrait prendre en charge la fonctionnalité de double système d’exploitation.

En outre,la série Mate 70 pourrait nous surprendre avec un chipset Kirin 5nm économe en énergie qui alimente les appareils.

La gamme Mate est connue pour ses fonctionnalités innovantes, et je pense que cette nouvelle série ne dérogera pas à la règle, si toutes les rumeurs se confirment. Nous nous attendons à ce que la série fasse ses débuts en Chine en novembre ou décembre.