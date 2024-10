Accueil » Xiaomi 15 et 15 Pro : Performances photographiques révélées en images !

Xiaomi 15 et 15 Pro : Performances photographiques révélées en images !

Xiaomi 15 et 15 Pro : Performances photographiques révélées en images !

Xiaomi continue de faire monter la tension en prévision du lancement de ses nouveaux Xiaomi 15 et 15 Pro en partageant des échantillons de photos capturées par ces modèles.

Ces images démontrent les progrès réalisés dans les systèmes de caméra des deux smartphones, qui bénéficient désormais d’un système optique Leica miniaturisé, associé à l’algorithme de traitement d’image Xiaomi AISP 2.0. Grâce à cette IA, Xiaomi affirme que la vitesse de traitement des images a été améliorée de 82 %, renforçant encore la qualité et la rapidité de ses capteurs.

Le Xiaomi 15 Pro marque un pas en avant avec un téléobjectif passant de 3,2x à 5x, offrant ainsi des détails plus riches et des couleurs plus vibrantes, même dans des conditions de faible luminosité. Les échantillons d’images capturées avec ce zoom révèlent une netteté surprenante et un bruit minime, même dans des environnements sombres.

Bien que les images en basse lumière apparaissent légèrement plus douces, elles maintiennent une clarté notable grâce aux avancées en photographie computationnelle.

Les clichés capturés avec le capteur principal montrent également une excellente conservation des détails ainsi qu’une large plage dynamique, soulignant les performances accrues du modèle Pro en matière de photographie.

Xiaomi 15 : Qualité photo avec zoom numérique amélioré

Pour le modèle de base Xiaomi 15, le téléobjectif reste à 3,2x, mais le recadrage numérique à 120 mm (5x) propose tout de même une qualité d’image satisfaisante avec des couleurs vives et des détails bien présents. Les clichés pris à des distances intermédiaires (60 mm, entre 2x et 3x) affichent un bon niveau de détails, peu d’artéfacts et un joli flou d’arrière-plan, ce qui plaira aux utilisateurs à la recherche d’une expérience photo polyvalente.

Les deux modèles sont équipés d’un système de triple capteur de 50 mégapixels, confirmant l’engagement de Xiaomi envers des performances photographiques de haut niveau. Ce choix technique, renforcé par la collaboration avec Leica, met en avant l’importance que Xiaomi accorde à l’image et au rendu visuel sur ses smartphones haut de gamme.

Performances et autonomie : Snapdragon 8 Elite et autonomie prolongée

Sous le capot, les Xiaomi 15 et 15 Pro seront propulsés par le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, offrant des améliorations notables en termes de performance CPU et GPU. En plus de la puissance, le modèle Pro se distingue par sa batterie de 6 100 mAh, augmentant l’autonomie de 38 % par rapport à son prédécesseur. Bien que la capacité de batterie du modèle standard n’ait pas encore été divulguée, Xiaomi promet une augmentation de 23 % de l’autonomie.

Les deux modèles arborent un design plat, mais le Xiaomi 15 Pro se distingue par un élément en verre micro-quadri-courbé sur la face avant et autour du module de caméra, apportant une touche de raffinement supplémentaire. En revanche, le modèle standard adopte un design en verre plat plus épuré, offrant une option esthétique différente, mais toujours soignée.

De sérieux concurrents sur le marché

Les Xiaomi 15 et 15 Pro s’annoncent comme de sérieux concurrents sur le marché des smartphones en 2024, surtout pour les amateurs de photographie et ceux cherchant des performances accrues. Bien que l’on puisse s’attendre à une augmentation de prix, ces nouveaux modèles semblent bien positionnés pour séduire les utilisateurs à la recherche d’une expérience premium à la fois en photo et en autonomie.