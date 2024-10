Vivaldi 7.0 : Nouvelle interface, tableau de bord centralisé et lecteur de flux amélioré

Vivaldi vient de lancer la version 7.0 de son navigateur, marquée par une interface redessinée et l’introduction de son nouveau tableau de bord centralisé. La mise à jour de l’interface, identique à la version bêta, apporte des onglets flottants, des icônes modernisées et des thèmes inédits. Les utilisateurs peuvent désormais ajuster la densité de l’interface pour une apparence compacte ou plus spacieuse.

Bien que le moteur du navigateur reste basé sur Chromium (comme la plupart des navigateurs de bureau), l’interface personnalisable qui l’entoure est depuis longtemps une caractéristique de Vivaldi, aux côtés de l’obsession de l’entreprise pour la confidentialité des utilisateurs.

Cependant, l’interface, malgré les possibilités de personnalisation (et elles sont nombreuses), commence à paraître nettement dépassée, et une refonte s’impose depuis longtemps.

« La première chose que vous remarquerez dans ce nouveau Vivaldi est la nouvelle interface utilisateur spacieuse, avec des onglets flottants, des icônes élégantes et des thèmes qui insufflent de la vie à chaque session de navigation. Que vous préfériez une configuration minimaliste ou une disposition plus dynamique, les options de personnalisation de Vivaldi vous donnent le contrôle. Si vous préférez une apparence plus compacte, vous pouvez trouver le nouveau paramètre de densité de l’interface utilisateur dans Réglages → Apparence → Densité de l’interface utilisateur, et choisir le mode “compact” », indique la société.

Selon Vivaldi, ce rafraîchissement rend le navigateur plus intuitif et harmonieux.

Nouvelles fonctionnalités clés de Vivaldi 7.0

Outre cette refonte visuelle, la version 7.0 intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités majeures, dont un centre de contrôle personnalisable appelé « Tableau de bord », accessible via une option de la barre de navigation de la page de démarrage.

Tableau de bord centralisé avec Widget de lecteur de flux : Vivaldi améliore son lecteur de flux en introduisant des dossiers séparés pour une meilleure organisation des abonnements. Plus besoin de recourir à des applications externes ou à des recommandations algorithmiques. Ce nouveau lecteur de flux est également accessible via un widget dédié dans le tableau de bord centralisé.

: Vivaldi améliore son lecteur de flux en introduisant des dossiers séparés pour une meilleure organisation des abonnements. Plus besoin de recourir à des applications externes ou à des recommandations algorithmiques. Ce nouveau lecteur de flux est également accessible via un widget dédié dans le tableau de bord centralisé. Accès rapide aux derniers e-mails : Avec la fonction Jump to Latest Mail de Vivaldi Mail, les utilisateurs peuvent consulter rapidement leurs e-mails les plus récents. Cette option se révèle particulièrement pratique pour ceux qui reçoivent un grand nombre de courriels chaque jour, facilitant la gestion des messages récents.

: Avec la fonction Jump to Latest Mail de Vivaldi Mail, les utilisateurs peuvent consulter rapidement leurs e-mails les plus récents. Cette option se révèle particulièrement pratique pour ceux qui reçoivent un grand nombre de courriels chaque jour, facilitant la gestion des messages récents. Synchronisation en temps réel : Vivaldi 7.0 permet maintenant une synchronisation instantanée des signets, notes et paramètres sur plusieurs appareils de bureau, garantissant une expérience fluide pour les utilisateurs multi-appareils.

Jon von Tetzchner, PDG de Vivaldi, a déclaré : « Il s’agit de bien plus qu’une simple mise à jour du navigateur. Il s’agit d’un nouveau Vivaldi et d’un bond en avant pour les utilisateurs qui exigent davantage de contrôle et de puissance dans leur navigateur ».

La mise à jour est d’ores et déjà disponible en téléchargement sur le site officiel de Vivaldi.