OPPO Find N5 : Snapdragon 8 Elite et design ultra-fin pour le nouveau pliable

OPPO vient de lancer les smartphones Find X8 et Find X8 Pro en Chine, et la marque se prépare à dévoiler le OPPO Find X8 Ultra au premier trimestre 2025, équipé du processeur Snapdragon 8 Elite. Outre le modèle X8 Ultra, OPPO prévoit également de lancer le Find N5, son prochain téléphone pliable, sur le marché local durant la même période.

Selon une récente publication de l’informateur Digital Chat Station sur Weibo, de nouvelles informations sur le Find N5 ont été révélées.

Le prototype du Find N5 conservera un design global analogue à celui de son prédécesseur, le Find N3, avec un grand module caméra circulaire à l’arrière. Digital Chat Station mentionne également que la taille de l’écran du Find N5 a été augmentée, bien qu’aucune dimension précise n’ait été communiquée.

Cependant, une fuite antérieure avait révélé que l’écran interne du N5 offrirait une résolution de 2K+.

Sous le capot, le Find N5 sera alimenté par le Snapdragon 8 Elite, ce qui pourrait en faire le premier smartphone pliable au monde doté de cette puce puissante. L’autonomie s’annonce prometteuse, car le Find N5 disposera d’une configuration de batterie double cellule (2,460 mAh + 3,105 mAh) pour une capacité totale de 5 565 mAh, contre 4 805 mAh pour le modèle précédent. La capacité typique pourrait même atteindre les 5 700 mAh.

Concernant la recharge, il n’y a pour l’instant aucune information confirmée sur la vitesse de charge filaire. Cependant, des rumeurs indiquent que l’appareil prendrait en charge la recharge sans fil, et OPPO a également teasé une fonction de recharge sans fil magnétique pour le Find N5.

OPPO Find N5, bloc de caméra

Le Find N5 sera équipé d’un système de triple caméra optimisé par Hasselblad, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Cette configuration promet des performances photo exceptionnelles, notamment pour les utilisateurs de smartphones pliables.

Le Find N5 devrait être un des téléphones pliables les plus fins du marché, avec une épaisseur d’environ 9.x mm lorsqu’il est plié. Pour conserver ce profil mince, OPPO intégrerait un port USB-C personnalisé et plus fin, spécifiquement conçu pour ce modèle.

Lancement global et possible rebranding

Des rumeurs suggèrent que le Find N5 pourrait être commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2 dans certains marchés internationaux, dont l’Inde, l’Europe, et les États-Unis. Cependant, aucune date précise de lancement pour cette version n’a encore été confirmée.

Le Find N5 s’annonce comme une avancée majeure dans l’univers des téléphones pliables, avec une combinaison de puissance, d’autonomie renforcée, et un design optimisé. L’ajout de nouvelles technologies, telles que la recharge sans fil magnétique et les optimisations photographiques Hasselblad, en fait un concurrent sérieux pour 2025.