Vivaldi se réinvente : nouvelle interface, tableau de bord personnalisable et plus encore !

Vivaldi, le navigateur Web personnalisable, fait peau neuve avec une interface utilisateur rafraîchie et un nouveau tableau de bord centralisé. Ce « snapshot », version de test preview, donne un aperçu des changements majeurs à venir.

L’interface utilisateur de Vivaldi adopte un design plus spacieux, de nouvelles icônes et des images d’arrière-plan mises à jour. Les onglets flottants aux formes arrondies, les icônes bicolores et l’esthétique générale ont été repensés pour une expérience visuelle plus moderne et cohérente.

La personnalisation est toujours au cœur de Vivaldi, avec un réglage de la densité de l’interface utilisateur et un éditeur de thèmes remanié. Si vous préférez l’apparence classique, le « mode compact » reste disponible dans les paramètres.

Le nouveau tableau de bord de Vivaldi centralise les outils et informations essentiels pour une navigation plus productive. Avec 11 widgets au choix, dont l’intégration de la messagerie, du calendrier et du lecteur de flux RSS, chaque utilisateur peut créer un espace de travail personnalisé. Le tableau de bord est actuellement une fonctionnalité expérimentale qui doit être activée manuellement dans les paramètres du navigateur.

Des changements en cours de développement

Ces nouveautés sont encore en phase de test et pourraient évoluer avant leur déploiement officiel. Le design et les fonctionnalités du tableau de bord pourraient donc être modifiés d’ici la sortie de la version finale.

Avec cette mise à jour, Vivaldi renforce son engagement envers la personnalisation et l’efficacité, offrant aux utilisateurs une expérience de navigation web toujours plus riche et adaptée à leurs besoins.