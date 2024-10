Mac mini M4 : le ray tracing arrive enfin sur Mac !

Apple s’apprête à lancer ses premiers ordinateurs Mac mini M4 équipés de la technologie ray tracing, un ajout inédit pour l’écosystème Mac qui pourrait transformer le potentiel de ces machines en matière de jeux vidéo.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette nouveauté arrive avec la gamme de puces Apple M4, dont l’annonce est prévue cette semaine. Cette innovation pourrait faire du Mac mini une plateforme plus performante pour les jeux AAA en 3D, grâce à une meilleure gestion des lumières, des ombres et des reflets réalistes.

Le ray tracing est une technologie de rendu d’éclairage particulièrement gourmande en ressources, nécessitant généralement un GPU dédié pour des résultats optimaux. Or, depuis qu’Apple a basculé vers ses puces de séries M, les Mac n’ont plus accès à des GPU discrets, ce qui a jusqu’ici limité leurs performances en gaming. Toutefois, les puces M4 pourraient changer la donne, offrant une puissance de calcul intégrée qui rendrait cette technologie accessible sans avoir recours à des composants externes.

Mais si le ray tracing est une avancée prometteuse, le véritable défi réside dans la disponibilité des jeux. Bien qu’Apple ait attiré des titres comme Assassin’s Creed Shadows, Death Stranding Director’s Cut, et certaines versions de Resident Evil, le catalogue de jeux pour Mac reste modeste comparé à celui de Windows, soutenu par des plateformes comme Steam.

Les jeux adaptés à l’architecture Metal, utilisée par Apple, n’atteignent toujours pas les performances optimales des jeux natifs sur les plateformes x86.

Nouveau design pour le Mac mini et gestion thermique

Le Mac mini M4 de prochaine génération devrait bénéficier d’un nouveau design, avec une empreinte plus compacte et une disposition des ports révisée. Cependant, l’intégration du ray tracing dans ce format plus réduit soulève des questions sur la gestion thermique, car un châssis plus compact limite l’espace pour dissiper la chaleur générée par le ray tracing.

Apple devrait aussi revoir sa politique en matière de mémoire, en augmentant la configuration de base à 16 Go de RAM sur certains modèles d’entrée de gamme. Cette évolution répond à une critique courante des utilisateurs et pourrait améliorer la performance globale du Mac mini, en particulier dans les tâches gourmandes en ressources graphiques.

En plus du Mac mini, le ray tracing pourrait faire son apparition dans les Mac Studio et Mac Pro équipés de puces M4 l’année prochaine. Les prochains modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que l’iMac, devraient quant à eux conserver leur design actuel, misant sur la puissance accrue des puces plutôt que sur une refonte esthétique.

Une nouvelle ère pour les jeux sur Mac ?

Avec les puces M4, Apple semble prêt à marquer un tournant dans l’univers des jeux vidéo pour Mac. Cependant, pour attirer les amateurs de jeux, il sera crucial de développer davantage le catalogue de titres optimisés pour Mac.

La prise en charge du ray tracing pourrait séduire certains utilisateurs, mais il reste à voir si les éditeurs de jeux seront prêts à investir pour offrir aux utilisateurs Mac une expérience comparable à celle des PC.