Samsung Health SDK : la boîte à outils ultime pour les développeurs d’applications santé

Samsung Electronics a dévoilé sa nouvelle suite Samsung Health SDK, un ensemble complet d’outils destinés à soutenir les développeurs et les chercheurs dans la création de solutions de santé innovantes.

En exploitant la technologie avancée des capteurs Samsung et la solide plateforme Samsung Health, cette suite propose un ensemble complet d’outils, notamment le Sensor SDK, le Data SDK, l’Accessory SDK et le Research Stack.

Cette initiative vise à élargir l’écosystème de la santé numérique et à fournir des informations plus approfondies sur les paramètres de santé, permettant aux développeurs de créer des applications innovantes qui transforment la façon dont les individus surveillent et gèrent leur bien-être.

Des capteurs de pointe pour une analyse précise de votre santé

Le Sensor SDK est un élément clé de la suite Samsung Health SDK, intégrant le puissant algorithme BioActive Sensor disponible sur la Galaxy Watch. Cette technologie mesure un large éventail de paramètres de santé tels que la fréquence cardiaque, la température de la peau, l’électrocardiogramme (ECG) et l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA). La dernière mise à jour inclut un accès continu aux données des capteurs Photoplethysmogram (PPG) infrarouge (IR) et LED rouge, améliorant les services de santé liés aux niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2) et à la qualité du sommeil.

La BIA améliorée offre désormais des mesures supplémentaires, permettant une analyse plus précise de la composition corporelle. Grâce à ces avancées, les développeurs peuvent créer des applications qui offrent aux utilisateurs des informations inégalées sur leur santé physique, leur permettant de prendre des décisions éclairées et d’adopter des modes de vie plus sains.

Des données de santé complètes et intégrées

À partir d’octobre, le Data SDK permettra aux développeurs d’utiliser des données de santé intégrées provenant de divers appareils tels que la Galaxy Watch, la Galaxy Ring, les smartphones et les appareils tiers. Ce SDK donne accès aux mesures de santé de l’application Samsung Health, notamment le sommeil, l’exercice, la tension artérielle, l’apport alimentaire et la glycémie. Ces informations, analysées par l’algorithme avancé de Samsung Health, simplifient le développement de solutions de santé numériques innovantes.

En exploitant le Data SDK, les développeurs peuvent créer des applications qui offrent aux utilisateurs une vue d’ensemble complète de leur santé, leur permettant de suivre leurs progrès, de fixer des objectifs et de recevoir des recommandations personnalisées en fonction de leur profil de santé unique.

Une intégration transparente avec les appareils tiers et la recherche

La suite Samsung Health SDK comprend également le Accessory SDK, qui facilite l’intégration transparente avec une large gamme d’appareils de santé tiers. Cela permet aux développeurs de consolider les informations sur l’état de santé provenant de diverses sources en une seule plateforme centralisée, offrant aux utilisateurs un moyen plus pratique et plus efficace de surveiller leur bien-être général. En outre, le Research Stack, un projet open source, offre un ensemble complet d’outils pour les chercheurs, notamment un SDK pour applications mobiles et portables, un portail Web et des services backend. Cela permet aux chercheurs de mener des études et de collecter des données précieuses, contribuant ainsi à l’avancement des solutions de santé numériques et à la compréhension de diverses pathologies.

Samsung Health Research Stack sera présenté lors de l’événement phare de Samsung à la Samsung Developer Conference 2024 (SDC24), qui se tiendra le 3 octobre à San Jose, en Californie, aux États-Unis.

Yunsu Lee, responsable de l’équipe Data Intelligence, Samsung Research, a déclaré : « Samsung Health Research Stack est déjà utilisé dans de nombreuses études cliniques nationales et internationales qui utilisent la Galaxy Watch Grâce à notre technologie vestimentaire innovante, nous souhaitons contribuer à l’expansion de l’écosystème de la santé numérique et servir de partenaire précieux aux professionnels de l’informatique et de la médecine pour réaliser des percées dans le domaine de la recherche ».

Un avenir prometteur pour la santé numérique

L’engagement de Samsung à faire progresser les solutions de santé numérique va au-delà de la suite Samsung Health SDK. L’entreprise continue d’investir dans la recherche et le développement, en partenariat avec des institutions et des experts de premier plan dans le domaine de la santé, pour explorer de nouvelles frontières dans la technologie des soins de santé. Des fonctionnalités avancées de suivi de la condition physique aux outils de surveillance de la santé mentale, Samsung s’engage à fournir aux utilisateurs une approche complète et holistique de la santé et du bien-être.

À mesure que le paysage de la santé numérique évolue, Samsung reste à l’avant-garde, en stimulant l’innovation et en donnant aux individus les moyens de prendre le contrôle de leur bien-être grâce à une technologie innovante et à des solutions intuitives et conviviales.