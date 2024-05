Mac Studio et Mac Pro M4 : Pas de niveau Apple M4 avant 2025

Lors de la WWDC de l’année dernière, Apple a mis à niveau les Mac Studio et Mac Pro avec les puces M2 Max et M2 Ultra. Avec le lancement récent des iPad M4 et des MacBook M3, il est légitime de penser que les Mac Studio et Mac Pro ont besoin d’être mis à jour avec les nouvelles puces M de série. Cependant, selon les rumeurs, ces ordinateurs de bureau ne devraient pas bénéficier d’une nouvelle mise à jour avant l’année prochaine.

Mark Gurman, une source assez fiable et expert d’Apple, affirme que nous ne verrons probablement pas de mise à jour des Mac Pro ou Mac Studio en 2024. Lorsque les puces M3 Pro et M3 Max ont été introduites, j’étais certain qu’elles seraient intégrées dans l’un des ordinateurs les plus puissants d’Apple, mais il semble que nous devrons attendre encore un peu.

Possible transition vers les puces M4 pour le Mac Pro et Studio

Cela dit, Apple pourrait retarder les modèles M3 pour introduire les nouveaux Mac Pro et Mac Studio équipés de puces M4, similaires à celles du nouvel iPad Pro. Étant donné que nous n’avons pas encore vu de variantes M4 (comme les M4 Pro ou M4 Max), il serait logique qu’Apple attende pour mettre à jour ses systèmes de bureau les plus puissants avec la puce la plus puissante disponible.

Il ne serait pas inhabituel pour Apple de sauter des générations de puces entre les produits — l’iMac 24 pouces a sauté une génération en passant de la puce M1 à la M3, au lieu de suivre les successions directes comme les MacBook Air et MacBook Pro. Il y a probablement de nombreuses raisons à cela, notamment le fait que les utilisateurs ne mettent pas à jour leurs ordinateurs de bureau aussi souvent que leurs ordinateurs portables.

Un marché plus restreint pour les modèles de bureau

De même, les modèles de bureau Mac ne se vendent pas aussi bien que les MacBook, surtout si l’on considère que les Mac Pro et Mac Studio sont beaucoup plus chers et puissants que ce dont l’utilisateur moyen a réellement besoin. Alors pourquoi Apple se précipiterait-il pour intégrer de nouvelles puces dans les produits qu’il vend le moins ?

En fin de compte, nous devrons attendre de voir si la prédiction de Gurman se révèle correcte et si les Mac Pro et Mac Studio sont mis de côté lors de la WWDC de cette année. Si c’est le cas, nous pouvons probablement nous attendre à les voir l’année prochaine !