Accueil » Xiaomi Watch S4 et Smart Band 9 Pro : Lancement imminent et nouvelles fonctionnalités

Xiaomi Watch S4 et Smart Band 9 Pro : Lancement imminent et nouvelles fonctionnalités

Xiaomi Watch S4 et Smart Band 9 Pro : Lancement imminent et nouvelles fonctionnalités

Xiaomi s’apprête à dévoiler une gamme de nouveaux produits, dont des smartphones, des tablettes et des objets connectés. Les très attendus Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que la série Pad 7, devraient faire leurs débuts plus tard dans la journée.

En ce qui concerne les wearables, Xiaomi s’apprête à lancer la Xiaomi Watch S4 et le Smart Band 9 Pro, deux appareils qui apporteront des fonctionnalités améliorées et un design modernisé par rapport à leurs prédécesseurs.

Des images promotionnelles révèlent quelques nouveautés comme des écrans plus lumineux et un mode intercom inédit. La Xiaomi Watch S4 sera le second modèle de la série S4, Xiaomi ayant déjà lancé la Watch S4 Sport en juillet. L’image de teasing montre également que, comme sa prédécesseure, la Xiaomi Watch S4 sera dotée d’un design avec un cadran interchangeable.

Le Smart Band 9 Pro, quant à lui, avait déjà fait l’objet de rendus en septembre, mais le design final de ce bracelet a maintenant été dévoilé officiellement. Il est attendu avec un écran AMOLED de 1,74 pouce, offrant une résolution de 336 x 480, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 600 nits.

Ce modèle devrait proposer un large éventail de fonctionnalités de suivi de santé et de sport, incluant notamment le suivi du rythme cardiaque et du taux d’oxygène dans le sang.

Caractéristiques attendues de la Xiaomi Watch S4

Bien que les spécifications complètes de la Xiaomi Watch S4 n’aient pas encore été révélées, il est probable qu’elle partage certaines fonctionnalités avec la Watch S4 Sport. Cette dernière est équipée d’un écran OLED de 1,43 pouce avec une luminosité maximale impressionnante de 2 200 nits pour une visibilité optimale en extérieur, et une batterie de 586 mAh offrant une autonomie de 15 jours.

La Watch S4 Sport inclut un capteur de rythme cardiaque et de saturation en oxygène, protégé par un verre en saphir, avec une précision annoncée de 97,2 %. Certifiée EN13319 pour la plongée, elle peut être utilisée jusqu’à une profondeur de 40 mètres et propose des cartes hors ligne via eSIM, permettant aux utilisateurs de se passer de leur téléphone.

En outre, le NFC intégré offre une fonctionnalité de clé de voiture numérique, ce qui devrait également être intégré dans la Watch S4.

Xiaomi poursuit sa quête d’être un acteur clé dans le secteur des wearables

Avec cette nouvelle série de produits, Xiaomi continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur des technologies connectées, alliant performance, design et innovation. Ces nouveautés devraient attirer les consommateurs à la recherche d’outils de suivi de santé et de fitness avancés, ainsi que de fonctionnalités intelligentes pour une utilisation quotidienne.