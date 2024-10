OnePlus 13 : Zoom périscopique Hasselblad et capteur Sony pour des photos exceptionnelles

OnePlus a récemment confirmé les spécifications de la caméra de son prochain smartphone phare, le OnePlus 13, après avoir déjà révélé son design et sa date de lancement. La société a annoncé que le OnePlus 13 conservera le triple capteur photo arrière Hasselblad, avec une attention particulière sur la texture de couleur Hasselblad qui pourra être capturée quel que soit l’objectif ou la focale utilisés.

Le OnePlus 13 sera équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels Sony LYT-808 avec stabilisation optique de l’image (OIS), une caractéristique déjà présente sur le OnePlus 12.

Cependant, la principale mise à niveau concerne l’objectif téléphoto. Le capteur 64 mégapixels OV64B 3X du modèle précédent est remplacé par un capteur 50 mégapixels 1/1,95″ LYT600 avec zoom périscope 3X, ouverture f/2.6 et OIS. Ce téléobjectif offre une meilleure capture des détails et des performances améliorées en termes de lumière et d’ombre.

L’appareil sera également doté d’un objectif ultra-large de 50 mégapixels avec un champ de vision de 120°, qui utilisera le capteur Samsung JN5.

Améliorations du téléobjectif périscopique

La nouvelle structure périscopique « multi-prisme » permet de concevoir un module de téléobjectif plus léger et plus fin, tout en offrant un focalisation plus rapide et une capture d’image plus nette. Cette conception est analogue à celle de la série iPhone Pro, et devrait offrir une expérience utilisateur fluide et agréable.

Selon Louis Jie, responsable de OnePlus China, « Un téléobjectif périscopique plus fin et plus léger, plus convivial et avec une touche unique Hasselblad, le OnePlus 13 répondra à vos besoins ».

Mode maître et performance photo

En mode Master Mode, les images capturées avec le téléobjectif offriront des détails remarquables, notamment en ce qui concerne la peau, les expressions et les arrière-plans, tout en conservant des textures naturelles de lumière et d’ombre. Chaque prise de vue gardera l’identité visuelle distincte de Hasselblad, renforçant ainsi l’expérience photographique haut de gamme du OnePlus 13.

Avec ces mises à jour, OnePlus cherche à améliorer l’expérience utilisateur, tout en restant fidèle à sa collaboration avec Hasselblad pour offrir une qualité d’image supérieure, avec une capture des détails, de la lumière et des ombres qui répondra aux attentes des amateurs de photographie.