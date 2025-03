Raspberry Pi CM4 : Encore plus résistant aux températures extrêmes !

Le Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) reçoit une mise à jour majeure qui lui permet de fonctionner dans des conditions climatiques encore plus extrêmes. Grâce à un partenariat avec Samsung, la Fondation Raspberry Pi a pu améliorer la résistance thermique du module, portant sa plage de fonctionnement de -40 °C à +85 °C contre -20 °C auparavant.

Jusqu’à présent, la limite de -20 °C empêchait le Raspberry Pi CM4 d’être utilisé dans certains environnements extrêmes, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, où les températures hivernales peuvent descendre bien en dessous. Désormais, avec cette nouvelle capacité, le module peut être déployé dans des infrastructures extérieures, des systèmes industriels spécialisés ou encore des solutions de stockage à froid.

Ce gain de résistance a été obtenu grâce à l’intégration de SDRAM et de composants eMMC capables de supporter des températures extrêmes. Le reste des composants du Raspberry Pi CM4 était déjà certifié pour ces plages de températures, ce qui signifie que cette mise à jour repose essentiellement sur le remplacement des modules de mémoire et de stockage.

Cette évolution ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises et les développeurs souhaitant déployer des solutions embarquées dans des environnements difficiles. Par exemple, les applications de surveillance en extérieur, l’automatisation industrielle et même certaines utilisations militaires ou scientifiques en bénéficient directement.

Bien entendu, même si le Raspberry Pi CM4 est maintenant plus résistant, fonctionner à de telles températures reste un défi technique. Comme tout matériel informatique, une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut réduire sa durée de vie, mais cette amélioration assure une meilleure fiabilité et diminue les besoins en maintenance fréquente.

Disponibilité des nouvelles versions du Raspberry Pi CM4

Si vous recherchez un ordinateur monocarte capable de résister à des températures extrêmes, ces nouveaux modèles du Raspberry Pi Compute Module 4 sont d’ores et déjà disponibles à l’achat. Ils sont proposés avec ou sans Wi-Fi et Bluetooth, en fonction des besoins et des contraintes de sécurité.

Pour les entreprises ayant des exigences spécifiques, des configurations sur mesure peuvent être commandées, sous réserve de quantités minimales.

Avec cette mise à jour, le Raspberry Pi CM4 devient un outil encore plus polyvalent et capable de s’adapter à des projets plus ambitieux et plus exigeants. Peut-être que, dans un avenir proche, nous verrons même des Raspberry Pi fonctionner en Antarctique, malgré des températures qui descendent parfois sous les -60 °C !