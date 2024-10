Accueil » Snapdragon X Elite et Snapdragon 8 Elite en danger : Conflit entre Qualcomm et Arm

Arm Holdings a pris une décision qui pourrait sérieusement perturber les activités de Qualcomm. En résiliant la licence de Qualcomm pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ARM, cette action pourrait empêcher la production des chipsets Snapdragon X Elite et compromettre la future plateforme Snapdragon 8 Elite.

Cette résiliation sera effective dans 60 jours, et Qualcomm et Arm se retrouveront en justice en décembre pour régler un différend contractuel majeur.

Conflit Arm vs Qualcomm : Les racines du litige

Le conflit entre Qualcomm et Arm Holdings a débuté après l’acquisition par Qualcomm de Nuvia en 2021, une entreprise spécialisée dans la conception de chipsets pour datacenters. Nuvia détenait des licences pour modifier les cœurs ARM et utiliser la propriété intellectuelle d’Arm. Cependant, Arm Holdings affirme que ces licences ne sont pas transférables et doivent être renégociées ou annulées, alors que Qualcomm soutient que les licences restent valides après l’acquisition.

Défiant les avertissements d’Arm, Qualcomm a développé le processeur Oryon, qui pourrait enfreindre les licences contestées. Ce processeur est essentiel pour l’entrée de Qualcomm sur le marché des PC, et est au cœur des chipsets Snapdragon X Elite. Ces chipsets jouent un rôle clé dans la stratégie de Microsoft Windows on ARM et dans l’approche marketing autour de Copilot+ PC.

Ainsi, cette résiliation menace non seulement Qualcomm, mais également l’écosystème technologique impliquant plusieurs grandes marques.

Une résiliation au moment critique

Le timing de cette résiliation est particulièrement délicat pour Qualcomm. L’entreprise est sous pression de ses investisseurs et de ses partenaires industriels qui comptent sur la plateforme Snapdragon X Elite pour révolutionner le marché des PC et des smartphones Android. De plus, l’annonce de cette résiliation a perturbé le Snapdragon Summit annuel de Qualcomm, un événement clé pour présenter de nouveaux produits, notamment le Snapdragon 8 Elite.

En conséquence, l’action de Qualcomm a chuté de 5,13 % le 23 octobre, et certains analystes ont révisé à la baisse leurs prévisions sur la valeur de l’action après que Bloomberg ait relayé la nouvelle de la résiliation.

Implications et conséquences

La résiliation de cette licence pourrait empêcher Qualcomm de fabriquer ou vendre des chipsets de la série Snapdragon Elite, y compris le Snapdragon X Elite et le Snapdragon 8 Elite, qui sont au cœur des prochaines générations de PC sous Windows on ARM et de certains smartphones Android. Si Qualcomm est contraint de se conformer à la décision, cela pourrait perturber les lancements de produits et affecter la dynamique de marché que Qualcomm espérait établir avec ses nouvelles technologies.

Toutefois, Qualcomm pourrait toujours fabriquer des processeurs basés sur l’architecture ARM qui ne sont pas directement liés à la propriété intellectuelle d’Arm Holdings. Cependant, cela restreindrait considérablement les offres haut de gamme que l’entreprise prévoyait de mettre sur le marché, en particulier celles liées au processeur Oryon.

La résiliation de la licence d’ARM représente une menace sérieuse pour Qualcomm et son avenir sur les marchés des PC et des smartphones. Si un accord n’est pas trouvé entre les deux parties, Qualcomm pourrait perdre son accès à des technologies cruciales pour ses produits phares, perturbant ainsi tout un écosystème technologique. Alors que les deux entreprises se préparent à leur confrontation juridique en décembre, l’issue de ce conflit pourrait redéfinir le paysage des semi-conducteurs et des technologies ARM pour les années à venir.