Optimisez votre Raspberry Pi 5 : guide des accessoires indispensables

Le Raspberry Pi 5 est un puissant outil. Il est deux fois plus rapide que son prédécesseur, le Raspberry Pi 4, et existe en deux versions. Vous pouvez opter pour 4 Go de RAM ou 8 Go si vous avez besoin d’une capacité multitâche supplémentaire. L’augmentation de la vitesse est encore plus impressionnante si l’on considère que le processeur du Pi est le premier que le Raspberry Pi a conçu lui-même. La connectivité a également été quelque peu améliorée avec cette dernière génération de Pi.

Le Pi 5 a été lancé en octobre 2023, un peu plus de quatre ans après l’arrivée du Pi 4 sur le marché. Son prix de vente conseillé est de 70 euros pour la version 4 Go et de 93,60 euros pour le modèle 8 Go.

Cependant, comme il s’agit d’un Pi, la demande est très forte. Par conséquent, vous pouvez vous attendre à payer un supplément pour les deux modèles du micro-ordinateur, certains points de vente vendant même leurs Pi à un prix près de deux fois supérieur au prix de vente conseillé. Bien que le prix abordable soit l’un des principaux arguments de vente du Pi, il est difficile d’en trouver un au prix prévu par Raspberry Pi depuis plusieurs années.

Néanmoins, si vous n’avez pas peur de dépenser de l’argent, vous pouvez également acheter quelques accessoires clés pour accompagner votre nouveau Pi. Voici quelques-uns des meilleurs accessoires à considérer.

Augmentez sa puissance

Le Raspberry Pi 5 peut être alimenté de plusieurs façons. Si le branchement s’avère difficile, vous pouvez acheter des accessoires vous permettant d’alimenter le Pi 5 à l’aide d’un câble Ethernet. Cette solution est particulièrement pratique si votre Pi se trouve dans un endroit où il serait difficile d’installer un câble d’alimentation, mais où une connexion Ethernet est facilement accessible. Cependant, si vous voulez tirer le meilleur parti de votre Pi, une alimentation dédiée et spécialisée est la meilleure façon de procéder.

Comme l’appareil peut être alimenté via USB-C, n’importe quel bloc capable de fournir une alimentation de 5V/3A suffira à le faire fonctionner, et cela inclut un câble d’alimentation Pi 4. Cependant, l’appareil lui-même a une consommation de pointe de 12 Watts, et le fait de brancher des accessoires comme des SSD augmentera les demandes de puissance.

L’alimentation officielle du Raspberry Pi 5 a une sortie de 27 watts, ce qui est plus que suffisant pour répondre aux besoins du petit PC. Elle devrait également être capable de fournir une puissance constante, même si vous avez un tas d’accessoires branchés sur votre Pi. Avec un prix de vente conseillé de 13,80 euros, c’est un judicieux investissement si vous avez l’intention de pousser votre Pi 5 dans ses derniers retranchements. Des alimentations tierces sont également disponibles, mais la plupart d’entre elles coûtent deux ou trois fois le prix de l’unité officielle.

Un boîtier pour protéger le Pi 5

Comme ses prédécesseurs, le Pi 5 offre des possibilités d’application quasi infinies. Certaines d’entre elles impliquent de l’installer à l’intérieur d’un miroir intelligent ou d’un objet similaire — dans ce cas, la carte elle-même sera bien protégée. Cependant, d’autres applications laisseront le Pi 5 exposé, vous devriez donc envisager d’investir dans quelque chose qui le gardera en sécurité. C’est là qu’intervient l’étui pour Pi 5, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà utilisé un Pi. Les autres produits de la gamme ont également eu leur part d’étuis.

À la base, un boîtier pour Pi est une boîte en plastique dans laquelle le petit PC peut s’insérer. Ce type de boîtier est souvent très bon marché, mais il offre à la carte une petite protection contre les dommages, les éclaboussures et les débris susceptibles de provoquer un court-circuit. Il existe ensuite des boîtiers plus coûteux. Ils offrent une meilleure protection et certains sont dotés de fonctions astucieuses telles que des systèmes de refroidissement intégrés. La taille est également un facteur à prendre en compte, d’autant plus que la petite taille du Pi est l’une de ses principales caractéristiques. Mais si vous ne tenez pas vraiment à ce qu’il soit compact, vous pouvez opter pour un boîtier qui donne au micro-ordinateur l’aspect d’un petit ordinateur de jeu.

Garder les choses au frais

Le Raspberry Pi 5 est beaucoup plus puissant que son prédécesseur, mais cette performance n’est pas sans conséquences. Le Pi 5 est nettement plus chaud que le 4 et les autres versions précédentes du Pi. La chaleur excessive n’est pas un problème de vie ou de mort, il est peu probable que la carte brûle, s’enflamme ou s’éteigne d’elle-même en raison d’une surchauffe dans le cadre d’une utilisation normale, mais la chaleur n’est toujours pas souhaitable. L’excès de chaleur finit par réduire la durée de vie des appareils électriques, et le Raspberry Pi 5 ne fait pas exception à cette règle. La chaleur nuit également à la portabilité de l’appareil, car il est désagréable de ramasser des objets chauds.

Heureusement, il existe une solution simple et bon marché à ce problème. Vous pouvez vous procurer un refroidisseur pour le Pi 5, qui ne vous coûtera qu’environ 11 euros. Le refroidisseur lui-même se compose d’un dissipateur thermique et d’un petit ventilateur, ce qui semble peu, mais qui suffit amplement à maintenir le micro-ordinateur à une température tolérable.

Ajouter une caméra

Bien que le Pi 5 puisse être transformé en de nombreuses choses, il s’agit essentiellement d’un PC compact. Vous pouvez donc en acheter un et l’utiliser pour remplacer un ordinateur portable ou de bureau si vous le souhaitez. Cependant, de nombreuses fonctionnalités doivent être ajoutées par le biais d’accessoires, notamment des caméras. Vous pouvez acheter n’importe quelle webcam et la connecter par les ports USB-C ou USB-A du Pi 5.

Si vous préférez la photographie, vous pouvez acheter un module caméra officiel de 12,7 mégapixels, qui vous donnera une expérience similaire à celle des smartphones. Le module utilise un capteur Sony IMX477 avec une architecture rétro-éclairée. Deux choix de monture sont également disponibles. Plusieurs objectifs spécialisés sont également disponibles, avec une mise au point arrière réglable. Ainsi, même si votre smartphone est doté de quelques mégapixels supplémentaires, la photographie à longue distance peut s’avérer plus intéressante sur le Pi 5.

Le stockage SSD est disponible

Depuis un certain temps, il est possible d’attacher des disques durs externes aux produits Raspberry Pi, mais vous aurez bientôt la possibilité d’intégrer un peu de stockage SSD directement dans l’appareil. Des HAT M.2 tiers sont déjà sur le marché et vous permettent de connecter un disque M.2 au Pi 5. Les HATs tirent parti du nouveau connecteur PCIe du Pi 5 et peuvent s’installer directement sur la carte.

Plusieurs HATs M.2 sont disponibles. Si vous vous inquiétez de la réputation d’un producteur tiers, Pineberry Pi a sorti le HAT M.2 original pour le Pi 5 — et ce module a été bien accueilli. Pineberry Pi propose actuellement deux options, l’une se fixant sur le dessus de l’appareil et l’autre sur le dessous.

Les modules eux-mêmes tendent à être peu coûteux, bien que le stockage M.2 soit toujours l’une des options les plus chères du marché. Si vous aimez construire vos propres PC, il peut être intéressant de jeter un vieux M.2 dans un Pi la prochaine fois que vous mettrez à jour votre plate-forme principale.