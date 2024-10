iQOO 13 : Snapdragon 8 Elite, écran 2K et charge 120W pour le nouveau flagship

Jia Jingdong, vice-président de Vivo et directeur général de la stratégie de marque et de produit, vient de confirmer plusieurs caractéristiques du futur iQOO 13. Ce smartphone haut de gamme, qui sera lancé prochainement en Chine et en Inde, promet des performances exceptionnelles et une expérience utilisateur optimisée.

Le iQOO 13 sera équipé du Snapdragon 8 Elite, la nouvelle puce phare de Qualcomm. Ce processeur, qui offre des performances CPU, GPU et NPU comparables à celles d’un PC, a été optimisé en collaboration avec Vivo pour garantir une efficacité énergétique optimale.

Le iQOO 13 intègre des fonctionnalités d’optimisation avancées, notamment un système de dissipation thermique sophistiqué et une puce de jeu dédiée, la Q2, qui prend en charge la super-résolution de texture 2K et les jeux 144 FPS.

L’écran 2K Q10 Everest, développé en collaboration avec BOE, offre une luminosité et une précision des couleurs exceptionnelles tout en minimisant la consommation d’énergie. Il intègre également la première technologie de protection oculaire OLED à lumière polarisée circulaire au monde.

Le iQOO 13 est équipé d’une batterie de 6 150 mAh avec une charge rapide de 120 W, tout en conservant un design fin et léger grâce à la technologie d’électrode négative en silicium de troisième génération.

OriginOS 5 : une expérience utilisateur optimisée pour le iQOO 13

Le smartphone fonctionne sous OriginOS 5, la dernière version du système d’exploitation de Vivo, qui améliore l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités d’IA et des configurations audiovisuelles optimisées pour le jeu.

Le iQOO 13 devrait être lancé en Chine prochainement, et en Inde dès la première semaine de décembre.

Avec ses performances de pointe, son écran exceptionnel, son autonomie record et ses fonctionnalités innovantes, le iQOO 13 s’annonce comme un smartphone haut de gamme qui ne manquera pas de séduire les utilisateurs les plus exigeants.