MacBook Pro M4 : Fuite confirmée, lancement le 1er novembre !

Les rumeurs se confirment : les fuites concernant le MacBook Pro M4 étaient bien réelles. Mark Gurman de Bloomberg vient de l’affirmer dans sa newsletter « Power On », mettant fin aux doutes et confirmant l’authenticité des images et vidéos qui ont circulé ces dernières semaines.

Selon Gurman, il existe plusieurs raisons de se porter garant des appareils présentés en ligne. D’une part, « les spécifications, ainsi que les numéros de modèle internes de l’appareil, correspondent à ce que je rapporte depuis des semaines », déclare Gurman. Il est probable que Gurman ait pu confirmer la véracité des fuites auprès de ses sources au sein d’Apple, ce qui lui donne confiance dans ses conclusions.

Si vous êtes un consommateur et que vous souhaitez acquérir un nouveau MacBook Pro, les fuites confirmées sont porteuses de bonnes nouvelles. En effet, selon Gurman, les fuites concernaient bien la configuration de base du nouveau MacBook Pro, et non un modèle haut de gamme.

Cela signifie que le MacBook Pro d’entrée de gamme bénéficiera de mises à niveau importantes :

16 Go de RAM : le double de la RAM du modèle M3 de base, pour des performances multitâches améliorées.

: le double de la RAM du modèle M3 de base, pour des performances multitâches améliorées. Trois ports Thunderbolt 4 : contre deux ports Thunderbolt 3 sur le modèle actuel.

: contre deux ports Thunderbolt 3 sur le modèle actuel. Coloris « Noir sidéral » : désormais disponible pour le modèle de base.

Cette fuite d’une ampleur inédite pose des questions sur la sécurité des informations chez Apple. Des centaines d’unités du MacBook Pro M4 seraient en vente, et des vidéos détaillées ont été publiées en ligne, révélant les spécifications internes de l’appareil.

MacBook Pro M4, un lancement imminent

L’un des éléments qui semaient le doute concernant l’authenticité des fuites était le fond d’écran identique à celui du MacBook Pro M3 sur l’emballage du modèle M4. Il est rare qu’Apple réutilise le même fond d’écran pour deux générations de produits. Cependant, Gurman confirme que ces machines sont bien authentiques, malgré ce choix inhabituel.

Le lancement du MacBook Pro M4 est prévu pour le 1er novembre. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle d’Apple pour découvrir toutes les caractéristiques de ce nouvel ordinateur portable et confirmer les informations divulguées par les fuites.