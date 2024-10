Galaxy Z Fold 6 Special Edition : Un dos en métal brossé et un triple capteur photo

Des images du Galaxy Z Fold 6 Special Edition ont fait surface, offrant un premier aperçu du prochain smartphone pliable de Samsung. Bien que partielles, ces images confirment certains éléments de design et suggèrent des options de couleurs attrayantes.

Une des images montre un module photo arrière proéminent logeant trois capteurs. L’absence de téléobjectif périscopique pourrait décevoir les utilisateurs en quête de capacités de zoom avancées.

Une autre image montre le bord droit du smartphone, avec un bouton d’alimentation et les boutons de volume, qui serviraient également de capteur d’empreintes digitales. Le cadre semble être plat, offrant une meilleure prise en main et une durabilité accrue.

Galaxy Z Fold 6 Special Edition, deux options de couleurs : classique et audacieuse

Les images laissent entrevoir deux options de couleurs pour le Galaxy Z Fold 6 Special Edition : un noir classique et un or audacieux. Cette finition dorée pourrait permettre à Samsung de différencier l’édition spéciale du modèle standard et de séduire les utilisateurs en quête d’un design plus luxueux.

Les images confirment les rumeurs précédentes concernant l’adoption d’un dos en métal brossé pour un look plus robuste.

Lancement exclusif en Chine et en Corée du Sud

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition devrait être dévoilé avant la fin de l’année, équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Cependant, il ne serait commercialisé qu’en Chine et en Corée du Sud.

Avec son design raffiné, ses performances de pointe et ses options de couleurs attrayantes, le Galaxy Z Fold 6 Special Edition s’annonce comme un smartphone pliable haut de gamme qui ne manquera pas de séduire les passionnés de technologie.