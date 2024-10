Premiere Pro : Adobe intègre Firefly pour des montages vidéo intelligents

La génération de vidéos arrive progressivement à un stade où elle peut non seulement produire des résultats solides, mais aussi être accessible à ceux qui ne sont pas très doués en technologie. Adobe continue de faire forte impression dans le domaine de l’IA générative appliquée à la vidéo. L’annonce faite lors de l’Adobe Max de cette année confirme l’arrivée de nouvelles fonctionnalités d’édition vidéo basées sur l’IA générative, désormais disponibles en version bêta dans Premiere Pro.

En effet, Adobe fait son entrée dans le monde de la vidéo générative avec Firefly, son modèle d’IA dévoilé plus tôt cette année. Firefly est désormais intégré à plusieurs outils, dont Premiere Pro, permettant aux créatifs d’étendre leurs séquences et de générer des vidéos à partir d’images fixes et de textes.

« Nous mettons à la disposition de la communauté créative de nouveaux outils qui offrent un niveau de performance, de précision et de contrôle sans précédent », se réjouit David Wadhwani, President, digital media chez Adobe. « Alors que la demande de contenu devrait être multipliée par dix, nous donnons aux créateurs les moyens d’étendre plus simplement l’utilisation de leur contenu aux équipes marketing, RH et commerciales »

Le remplissage génératif, lancé en version bêta pour Premiere Pro, permet d’étendre le début ou la fin d’une séquence vidéo trop courte, ou d’effectuer des ajustements en cours de prise de vue, comme corriger des regards ou des mouvements imprévus.

Points clés :

Extension limitée à 2 secondes.

Résolutions 720p ou 1080p à 24 fps.

Extension audio pour les effets sonores et l’ambiance jusqu’à dix secondes.

Les premières impressions suggèrent que le modèle de conversion de texte en vidéo de Firefly n’est peut-être pas encore aussi perfectionné que ceux de concurrents comme Runway et OpenAI. J’ai essayé de l’essayer moi-même, mais il est actuellement sur liste d’attente et je ne sais pas si je serais bientôt autorisé à l’utiliser. Si vous souhaitez l’essayer, vous devrez également vous inscrire sur la liste d’attente.

Text-to-Video et Image-to-Video: la génération vidéo sur le Web

Deux autres outils de génération vidéo sont lancés sur le Web : Text-to-Video et Image-to-Video, annoncés en septembre, sont désormais disponibles en version bêta publique limitée dans l’application web Firefly.

Text-to-Video

Génération de vidéos à partir de descriptions textuelles..

Simulation de différents styles (film réel, animation 3D, stop motion).

Contrôles de caméra pour affiner les résultats (angles, mouvements, distance de prise de vue).

Image-to-Video

Ajout d’une image de référence en plus du texte pour un meilleur contrôle.

Création de plans de coupe à partir d’images.

Visualisation de reprises en utilisant une image fixe d’une vidéo existante.

Limites :

Durée maximale des clips de cinq secondes.

Qualité limitée à 720p et 24 images par seconde.

Premiere Pro embarque des outils « commercialement sûrs » et transparents

Adobe affirme que ses outils Firefly sont « commercialement sûrs », car ils sont entraînés sur du contenu dont l’utilisation est autorisée. De plus, les vidéos créées ou modifiées avec Firefly peuvent être intégrées à Content Credentials pour divulguer l’utilisation de l’IA et les droits de propriété.

Malgré certaines limitations, les outils de génération vidéo d’Adobe représentent une avancée significative dans le domaine. Leur disponibilité publique et leur « sécurité commerciale » les distinguent de la concurrence, notamment OpenAI Sora, Meta Movie Gen et Google Veo, qui ne sont pas encore accessibles au public.

En conclusion, Adobe Firefly ouvre de nouvelles perspectives pour la création vidéo, permettant aux créatifs d’explorer de nouvelles possibilités et d’améliorer leurs workflows. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces outils et leur impact sur l’industrie.