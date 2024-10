MacBook Pro M4 : Fuite massive en Russie, Apple victime d’une faille de sécurité ?

Les nouveaux Mac M4 arrivent ce mois-ci, ou peut-être sont-ils déjà là. Récemment, Mark Gurman a rapporté que Apple annoncerait de nouveaux Mac M4 et iPad mini 7 à la fin du mois d’octobre, certains modèles devant être livrés dès le 1er novembre. Apple est réputée pour son sens du secret, gardant tous ses produits derrière un rideau jusqu’à leur sortie officielle. Par conséquent, lorsque quelqu’un affirme et montre qu’il a mis la main sur un appareil Apple qui n’a même pas été officiellement lancé, tout le monde le remarque et s’impatiente de savoir comment cela est possible. C’est exactement ce qui s’est passé avec le MacBook Pro M4 qui n’a pas encore été annoncé.

Des vidéos de MacBook Pro M4 non annoncés ont fait surface sur les réseaux sociaux. Au cours du week-end, un YouTubeur russe, Wylsacom, a mis en ligne une vidéo dans laquelle il affirme avoir reçu le nouveau modèle de base de l’authentique MacBook Pro M4 d’Apple, qu’Apple prévoit de dévoiler dans le courant du mois.

Le YouTubeur a déballé le Mac et nous a fait part de ses premières impressions. Il a également partagé les résultats Geekbench du MacBook Pro M4 avec des performances record. Bien qu’il soit difficile d’y croire, certains signes suggèrent que le MacBook Pro M4 présenté pourrait être légitime. Le YouTuber a montré l’arrière de la boîte de l’ordinateur portable et a révélé qu’elle contenait un MacBook Pro de 14 pouces équipé d’une puce M4 avec un CPU et un GPU à 10 cœurs, 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage.

Par la suite, un autre YouTubeur russe, Romancev768, a également publié une courte vidéo de ce qui semble être le MacBook Pro équipé d’une puce M4. La vidéo montre une boîte contenant un MacBook Pro de 14 pouces dans le coloris Noir sidéral en configuration M4 avec un CPU et un GPU à 10 cœurs, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et trois ports Thunderbolt 4.

Comme dans la première vidéo, la boîte de la seconde vidéo présente également le papier peint de l’année dernière. Cependant, l’écran « À propos de ce Mac » montré dans la vidéo indique que le MacBook Pro est un MacBook Pro de novembre inédit doté d’une puce M4.

MacBook Pro M4, la fuite semble légitime

Les modèles MacBook Pro montrés dans les deux vidéos sont équipés du chipset standard M4, et non des modèles haut de gamme M4 Pro ou M4 Max. L’appareil qui a fait l’objet de la fuite semble être le prochain MacBook Pro de 14 pouces d’entrée de gamme équipé du chipset M4. Si cette fuite s’avère exacte, Apple vient de doubler la mémoire vive, qui passe de 8 à 16 Go, et d’ajouter un troisième port Thunderbolt 4, ce qui constitue une belle amélioration par rapport à l’actuel MacBook Pro 14 pouces. De plus, la finition Noir sidéral serait une nouvelle option de couleur pour le nouveau MacBook Pro 14 pouces M4. Les modèles de base actuels ne disposent que des options Gris sidéral et Argent.

En termes de design, le MacBook Pro M4 de 14 pouces ne semble pas présenter de changements. Toutes les autres spécifications, y compris la taille et la résolution de l’écran et la configuration des ports (MagSafe 3, HDMI et un emplacement pour carte SD) restent inchangées.

Apple est-il confronté à la pire fuite d’entrepôt ?

Pour l’instant, la source de ces fuites n’est pas claire. Mark Gurman affirme que si les MacBook présentés s’avèrent légitimes, il s’agirait d’une « brèche sans précédent » chez Apple. La semaine dernière, un auteur de fuites, « ShrimpApplePro », a affirmé qu’un vendeur avait vendu au moins 200 unités du MacBook Pro de 14 pouces qui n’avait pas encore été annoncé, et qu’ils étaient apparemment vendus dans un groupe Facebook privé.

Il est extrêmement rare de voir un produit Apple entièrement fonctionnel avant une annonce officielle. Cela s’est également produit en Russie, où il est difficile d’obtenir même les produits Apple officiellement annoncés. Nous sommes donc sceptiques quant à cette fuite, même si elle semble assez convaincante et authentique. Même si les vidéos de la fuite du MacBook Pro M4 sont fausses, certaines spécifications semblent assez précises.

Mark Gurman a indiqué que nous verrons les nouveaux Mac M4 vers la fin du mois d’octobre. Il est probable qu’un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme soit équipé d’une puce M4, et que des MacBook Pro de 14 et 16 pouces plus haut de gamme soient équipés de puces M4 Pro et M4 Max. Apple lancera également un tout nouveau Mac Mini avec des variantes M4 et M4 Pro, ainsi qu’un iMac amélioré avec un processeur M4. Outre les Mac, un iPad Mini 7 devrait également être présenté au début du mois de novembre. Apple n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle.

Apple ayant une culture du secret, une fuite de cette ampleur est extrêmement rare et discutable. Il pourrait s’agir de la fuite la plus importante pour Apple depuis que le prototype de l’iPhone 4 a été divulgué par un employé de l’époque, qui l’avait accidentellement oublié dans un bar en Californie. Bien entendu, de sérieuses questions se poseront sur la manière dont tout cela s’est produit, et nous devrons attendre de voir ce qu’Apple fera dans cette affaire.