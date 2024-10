MacBook Pro M4 : Unboxing surprise, fuite ou manipulation ?

Alors que la sortie du MacBook Pro équipé de la puce M4 est attendue avec impatience, une vidéo d’unboxing publiée sur YouTube sème le trouble. Le YouTuber russe Wylsacom, qui compte plus de 11 millions d’abonnés, a publié une vidéo présentant ce qui semble être un MacBook Pro M4, alimentant les rumeurs et les spéculations.

Apple est une société bien connue pour son secret, alors quand quelqu’un prétend non seulement avoir en sa possession un MacBook Pro M4 prêt à l’emploi et non encore sorti, mais qu’il le montre ensuite dans une vidéo de déballage sur YouTube, les gens ont tendance à s’intéresser à la question.

Si cette fuite s’avère réelle, il s’agirait d’un événement sans précédent pour Apple. Jamais un produit finalisé n’a été dévoilé de cette manière avant son annonce officielle. Les circonstances de cette fuite restent mystérieuses, d’autant plus qu’Apple a suspendu ses activités en Russie.

La vidéo d’unboxing suggère plusieurs nouveautés pour le MacBook Pro M4 :

16 Go de RAM minimum : Confirmant les précédentes rumeurs, le modèle présenté dans la vidéo dispose de 16 Go de RAM.

Trois ports Thunderbolt 4 : Selon l’emballage, le MacBook Pro M4 serait équipé de trois ports Thunderbolt 4, une caractéristique auparavant réservée aux versions M3 Pro et M3 Max.

Coloris « Noir sidéral » : Le modèle présenté est de couleur « Noir sidéral », un coloris actuellement réservé aux configurations M3 Pro et M3 Max.

» : Le modèle présenté est de couleur « », un coloris actuellement réservé aux configurations M3 Pro et M3 Max. Performances accrues : Un benchmark Geekbench 6 partagé par le YouTuber montre que la puce M4 offre des performances jusqu’à 25 % supérieures à celles de la puce M3.

Des doutes persistent

Malgré ces indices, des doutes persistent quant à l’authenticité de cette fuite. L’emballage du MacBook Pro présenté dans la vidéo affiche le fond d’écran de la puce M3, ce qui pourrait indiquer une manipulation.

Il est donc possible que la vidéo présente un MacBook Pro M3 Pro ou M3 Max avec un emballage modifié. En attendant une confirmation officielle d’Apple, le mystère reste entier.

Quoi qu’il en soit, nous en aurons le cœur net lorsque Apple annoncera sa prochaine gamme de MacBook Pro, ce qui devrait se produire dans le courant du mois d’octobre. Si cette fuite s’avère authentique, Apple se posera de sérieuses questions sur la manière dont elle a pu se produire.