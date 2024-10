RTX 5090 : Prix exorbitant ou augmentation raisonnable ? Le débat fait rage !

L’annonce de la prochaine GPU RTX 5090 de Nvidia est prévue dans quelques mois, mais les spéculations sur son prix vont bon train depuis un certain temps. Alors que des rumeurs font état d’une forte augmentation des prix pour la série RTX 5000, une source réputée estime que les tarifs ne seront pas aussi élevés que prévu.

Selon Moore’s Law Is Dead, les prix de la série RTX 50 seraient exorbitants : le RTX 5090 serait proposé entre 1 999 et 2 499 dollars, le RTX 5080 entre 1 199 et 1 499 dollars, et le RTX 5070 entre 599 et 699 dollars. Une différence de prix énorme par rapport à la série RTX 40, qui a semé la panique chez de nombreux consommateurs.

Heureusement, la source kopite7kimi, connu pour sa fiabilité, a réagi à ces rumeurs en affirmant sur X (anciennement Twitter) que les prix annoncés de la série RTX 50 de Nvidia sont « totalement faux ». Il a ensuite précisé qu’il y aurait bien une différence de prix, mais qu’elle ne serait pas significative.

Nvidia a lancé le RTX 4090 à un prix élevé de 1 599 dollars. Par la suite, la RTX 4080 SUPER, avec des spécifications supérieures, a été lancée à seulement 1 109 euros.

Cela montre que Nvidia est consciente du marché et des attentes de ses clients. Étant donné les spécifications du RTX 5090 qui ont fuité, on peut s’attendre à une augmentation de prix maximale de 100 à 200 dollars.

En attendant l’annonce officielle

Il est difficile de se fier à ces fuites tant que Nvidia n’aura pas communiqué d’informations officielles. L’annonce du prix du RTX 5090 et des autres cartes de la série 5000 est attendue au CES 2025.

En attendant, il est important de rester prudent face aux rumeurs et de ne pas céder à la panique. Nvidia a démontré par le passé sa capacité à proposer des produits performants à des prix compétitifs. Espérons que ce sera encore le cas avec la série RTX 5000.