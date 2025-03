Nvidia : un ordinateur quantique IA pour dominer l’avenir, le NVAQC dévoilé

Nvidia travaille sur un ordinateur qui combine l’IA, le supercalculateur et la quantique en une seule machine pour les dominer toutes. Cette machine verra le jour dans le tout nouveau Nvidia Accelerated Quantum Research Center (NVAQC), un centre de recherche basé à Boston. Nvidia a fait cette annonce majeure pour les fans d’informatique quantique lors de sa conférence GTC 2025, qui se déroule jusqu’au 21 mars.

La construction de ce nouveau centre semble avoir un caractère politique symbolique. L’administration Trump s’est montrée hostile à l’idée que les grandes entreprises construisent quoi que ce soit à l’étranger. En créant un nouveau centre important aux États-Unis, Nvidia peut démontrer qu’elle crée des emplois américains dans un secteur technologique essentiel à la compétitivité du pays.

L’un des problèmes de l’informatique quantique est la mise à l’échelle. Ce nouveau centre pourrait contribuer à résoudre ce problème dès maintenant pour l’informatique de prochaine génération.

L’une des principales pierres d’achoppement de l’informatique quantique est le tri des erreurs de qubits qui se produisent naturellement. L’interaction des qubits avec leur environnement crée un bruit qu’il convient d’isoler. Pour ce faire, il faut traiter les résultats des mesures répétées de ces qubits bruyants.

Le processus d’identification, de suivi et de correction des erreurs des qubits est appelé décodage.

C’est là que l’IA et les supercalculateurs entrent en jeu, car leur combinaison pourrait permettre d’accélérer le décodage — l’objectif de cette nouvelle installation du NVAQC.

Un travail d’équipe

Si Nvidia crée l’espace nécessaire à ces recherches, elle ne fait pas cavalier seul. Des innovateurs de l’informatique quantique se réuniront pour travailler sur les problèmes, notamment Quantinuum, QuEra et Quantum Machines. Des partenaires universitaires participent également au projet avec des partenaires de la Harvard Quantum Initiative et du groupe Engineering Quantum Systems du MIT Center for Quantum Engineering.

« Le NVAQC s’appuie sur des outils indispensables et recherchés depuis longtemps pour faire évoluer l’informatique quantique vers les appareils de nouvelle génération », a déclaré Tim Costa, directeur senior de l’ingénierie assistée par ordinateur, de l’informatique quantique et de CUDA-X chez NVIDIA. Il a ajouté : « Le centre sera un lieu de simulation à grande échelle d’algorithmes et de matériel quantiques, d’intégration étroite de processeurs quantiques et de formation et de déploiement de modèles d’IA pour le quantique ».

Nvidia a fait la déclaration suivante : « En s’appuyant sur des outils tels que NVIDIA DGX Quantum — une architecture de référence pour intégrer le matériel quantique et classique — et CUDA-Q, le NVAQC devrait être l’épicentre des développements de la prochaine génération dans l’informatique quantique, en favorisant l’évolution des qubits vers des ordinateurs quantiques efficaces ».

Le NVAQC devrait commencer ses opérations plus tard cette année.