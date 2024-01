CES 2024 : NVIDIA dévoile la gamme RTX 40 Super avec la RTX 4080 Super à 1109 €

NVIDIA introduit ce mois-ci trois cartes Super de la série RTX 40, offrant plus de performances à des prix analogues ou meilleurs que les cartes existantes.

Le prix des cartes de la série RTX 40 a été un point de discorde pour les joueurs, en particulier pour la RTX 4080. NVIDIA remplace cette GPU par la RTX 4080 Super et réduit son prix à 1 109 € pour son lancement le 31 janvier.

La réduction de 200 dollars mettra beaucoup de pression sur les cartes Radeon RX 7900 XT (899 dollars) et XTX (999 dollars) d’AMD.

Avant le lancement de la RTX 4080 Super, il y aura également la RTX 4070 Super le 17 janvier à 659 euros et la RTX 4070 Ti Super, avec quelques changements intéressants, le 24 janvier.

RTX 4080 Super

La RTX 4080 Super est équipée de la puce AD103 complète de NVIDIA, donc elle n’est pas réduite comme la précédente RTX 4080. Elle dispose de plus de cœurs CUDA et d’une mémoire plus rapide à 736 Go/s de bande passante, et elle est livrée avec les mêmes 16 Go de G6X et peut consommer jusqu’à 320 watts de puissance.

NVIDIA vise avec la RTX 4080 Super les propriétaires actuels de RTX 3080 Ti ou RTX 2080 Super, plutôt que les adoptants de la série RTX 40. L’augmentation de performances par rapport à une RTX 4080 devrait être entre 1 et 5 %, selon les jeux, donc en essence, c’est une performance de niveau RTX 4080 (ou meilleure) pour des centaines d’euros de moins.

RTX 4070 Ti Super

La RTX 4070 Ti Super semble être la carte la plus intéressante du trio de GPUs Super de la série RTX 40. NVIDIA augmente la mémoire à 16 Go de G6X, et elle est mise à niveau vers le bus mémoire 256 bits trouvé sur les cartes RTX 4080/4090 au lieu du bus 192 bits sur la RTX 4070 Ti originale.

Avec plus de cœurs CUDA, cela ressemble à une mise à niveau plus importante que les changements de la RTX 4080 Super. Bien qu’elle reste à 799 dollars, vous obtenez plus de mémoire et de performances. NVIDIA indique que vous devriez voir environ 10 % de performances en plus avec la RTX 4070 Ti Super par rapport à la RTX 4070 Ti originale.

NVIDIA n’a pas eu à sacrifier une consommation d’énergie plus élevée pour offrir cette performance améliorée. La RTX 4070 Ti Super sera livrée avec la même consommation d’énergie maximale de 285 watts que l’originale, mais il n’y aura pas de variante Founders Edition de cette carte.

RTX 4070 Super

NVIDIA affirme que la nouvelle RTX 4070 Super sera plus rapide qu’une RTX 3090 tout en consommant moins d’énergie avec une consommation maximale de 220 watts. C’est seulement 20 watts de plus que la RTX 4070 originale, qui était capable d’offrir des performances similaires à la RTX 3080 en 1440p. Bien qu’elle reste sur le même bus mémoire 192 bits et 12 Go de mémoire G6X, NVIDIA augmente le nombre de cœurs CUDA pour lui donner un coup de pouce en performances.

La RTX 4070 Super sera lancée le 17 janvier au même prix de 659 euros que l’originale, ce qui pourrait la rendre une mise à niveau plus tentante pour les propriétaires actuels de RTX 3070 ou 2070. NVIDIA affirme également qu’il y aura une augmentation de performance d’environ 15 % de la RTX 4070 originale à la RTX 4070 Super.

Les RTX 4080 Super et RTX 4070 Super seront disponibles en cartes Founders Edition de NVIDIA. Elles ressemblent presque identiquement aux variantes originales, mais NVIDIA a opté pour une teinte légèrement plus foncée du cadre en alliage pour faire ressortir ces cartes. Si vous n’êtes pas intéressé par les propres éditions Founders de NVIDIA, il y aura beaucoup d’options de fabricants tiers comme Asus, MSI, Gigabyte, PNY, et bien d’autres.