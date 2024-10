YouTube Music : Personnalisez vos playlists avec vos propres images !

YouTube Music se met à jour avec une nouvelle fonctionnalité très attendue par les utilisateurs : la possibilité de personnaliser les images miniatures des playlists.

Après Spotify et Apple Music, c’est au tour de YouTube Music d’offrir cette option de personnalisation. L’utilisateur de Reddit @SimSamurai13 s’est rendu en début de semaine sur le subreddit r/YouTubeMusic pour révéler qu’il était tombé sur la fonction, mais uniquement sur la version Web. L’utilisateur a posté une vidéo de l’utilisation de la fonction.

L’ajout d’une image miniature personnalisée se fait via une nouvelle icône en forme de crayon sur les vignettes des playlists. En cliquant sur cette icône, les utilisateurs peuvent choisir une image dans leur bibliothèque ou supprimer l’image personnalisée existante. L’image peut être recadrée avant d’être téléchargée.

Sur l’application mobile YouTube Music, les utilisateurs peuvent actuellement choisir parmi des modèles d’IA pour personnaliser les vignettes de leurs playlists. La nouvelle fonctionnalité de téléchargement d’images personnalisées devrait être ajoutée à cette section.

Une expérience utilisateur améliorée dans YouTube Music

Cette nouvelle fonctionnalité, bien que mineure, permet aux utilisateurs de mieux organiser et personnaliser leurs playlists. Elle devrait être déployée progressivement sur les versions Web et mobiles de YouTube Music.

Avec cette mise à jour, YouTube Music offre une expérience utilisateur plus personnalisée et plus agréable, en permettant aux utilisateurs d’ajouter une touche personnelle à leurs playlists.