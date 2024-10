Ryzen 9000X3D : Fuite de benchmarks, des gains de performance minimes en jeu ?

Oups ! Il semblerait qu’AMD ait laissé échapper quelques informations concernant ses processeurs Ryzen 9000X3D, pourtant non annoncés. Et à l’instar des nouveaux CPU Intel Arrow Lake, il semblerait que l’amélioration des performances par rapport à la précédente génération soit limitée. Une nouvelle décevante, surtout après l’accueil mitigé réservé aux Ryzen 9000.

Selon des diapositives d’une présentation MSI publiées par HardwareLuxx, les nouveaux processeurs afficheraient des performances multicœurs honorables. Un 9000X3D à 8 cœurs surpasserait un Ryzen 7 7900X3D jusqu’à 28 % dans Cinebench R23.

Mais en jeu, les gains seraient minimes. MSI annonce des gains de seulement 2 % dans Black Myth : Wukong et Shadow of the Tomb Raider. Face aux Ryzen 9000 classiques, les performances des X3D seraient quasiment identiques.

MSI tempère toutefois ces résultats en précisant que « les performances devraient être meilleures sur les échantillons de pré-production et les puces commerciales ».

Une fuite accidentelle ? On ignore si HardwareLuxx a brisé un embargo ou si MSI est responsable de la fuite. Curieusement, la section de la présentation concernée portait principalement sur les nouvelles puces Intel Core Ultra 200S. Difficile de comprendre pourquoi des puces AMD non annoncées y figuraient. La présentation indique que la discussion sur les puces Intel était sous embargo jusqu’au 10 octobre.

En attendant des informations officielles d’AMD, ces premiers résultats laissent planer le doute sur les performances réelles des Ryzen 9000X3D. Espérons que les versions finales sauront nous surprendre.