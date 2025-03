Nvidia GR00T N1 : l’IA au service des robots humanoïdes, une nouvelle ère pour la robotique ?

Nvidia a lancé Isaac GR00T N1, un modèle de base open source révolutionnaire. Pré-entraîné et personnalisable, il promet d’accélérer le développement de robots humanoïdes. « L’ère de la robotique généraliste est arrivée », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia, lors de la conférence GTC 2025.

« Avec Nvidia Isaac GR00T N1 et les nouveaux frameworks de génération de données et d’apprentissage robotique, les développeurs de robotique du monde entier ouvriront la prochaine frontière de l’ère de l’IA ».

GR00T N1 s’appuie sur une architecture à double système inspirée de la cognition humaine :

Système 1 : Un modèle d’action rapide, analogue aux réflexes humains, entraîné sur des données de démonstrations humaines et de simulations Omniverse.

Système 2 : Un modèle de raisonnement lent, basé sur la vision et le langage, qui planifie les actions avant de les transmettre au système 1.

Huang a démontré les capacités de GR00T N1 avec le robot NEO Gamma de 1X, capable de tâches de rangement autonomes. D’autres entreprises, comme Boston Dynamics (Atlas), Agility Robotics, Mentee Robotics et Neura Robotics, ont également testé ce modèle.

« L’avenir des humanoïdes réside dans l’adaptabilité et l’apprentissage », déclare Bernt Børnich, PDG de 1X Technologies. « Le modèle GR00T N1 de NVIDIA représente une avancée majeure pour le raisonnement et les compétences des robots. Avec une quantité minimale de données de post-entraînement, nous avons pu le déployer entièrement sur NEO Gamma, poursuivant ainsi notre mission de créer des robots qui ne sont pas des outils, mais des compagnons capables d’aider les humains de manière significative et incommensurable ».

Personnalisation et accessibilité de GR00T N1

Bien que pré-entraîné, GR00T N1 peut être adapté à des besoins spécifiques via le post-entraînement. Les données d’entraînement et les scénarios d’évaluation sont disponibles sur Hugging Face et GitHub, facilitant ainsi son adoption.

Isaac GR00T N1 marque une étape cruciale pour la robotique humanoïde. Son approche open source et personnalisable ouvre la voie à des robots plus intelligents et adaptables, capables d’assister les humains dans de nombreuses tâches.

