Nvidia DGX Spark et DGX Station : de nouveaux superordinateurs personnels d'IA révolutionnaires dévoilés

Lors de la keynote Nvidia GTC de mardi, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a présenté deux nouveaux « superordinateurs personnels d’IA », appelés DGX Spark et DGX Station.

Propulsés par la plateforme Grace Blackwell, ces systèmes révolutionnent l’architecture des PC AI-native, conçus spécifiquement pour l’entraînement et l’exécution de modèles d’intelligence artificielle.

Annoncés initialement sous le nom de « Project DIGITS » en janvier, les DGX Spark et DGX Station sont destinés aux développeurs, chercheurs et data scientists. L’objectif ? Offrir une puissance de calcul locale, permettant de prototyper et d’affiner des modèles IA avant leur déploiement sur DGX Cloud ou tout autre cloud d’intelligence artificielle.

Jensen Huang explique cette évolution ainsi : « L’IA a transformé toutes les couches de l’architecture informatique. Il est donc logique qu’une nouvelle catégorie d’ordinateurs émerge, conçue pour les développeurs IA et les applications IA-native ».

DGX Spark vs. DGX Station : quelles différences ?

Caractéristiques DGX Spark DGX Station Processeur GB10 Grace Blackwell Superchip GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip GPU Blackwell avec Tensor Cores Gen 5 Blackwell avec mémoire unifiée Capacité IA Jusqu’à 1 000 trillions d’opérations par seconde 784 Go de mémoire cohérente Réseau Standard ConnectX-8 SuperNIC (jusqu’à 800 Gb/s)

Vous l’aurez compris, DGX Spark est une machine compacte et puissante, idéale pour les développeurs individuels et les petites équipes, tandis que DGX Station est un véritable monstre de puissance, conçu pour les grands modèles d’IA et les recherches avancées.

Disponibilité et prix : qui fabriquera ces systèmes ?

Les principaux fabricants de PC comme Asus, Dell, HP et Lenovo produiront et commercialiseront ces superordinateurs IA. De plus, pour la DGX Station, d’autres partenaires, comme BOXX, Lambda et Supermicro proposeront également des versions personnalisées.

Précommandes du DGX Spark : disponibles dès maintenant

DGX Station : prévue pour fin 2025

Nvidia n’a pas encore communiqué les prix, mais, en janvier, la société avait évoqué un tarif d’entrée d’environ 3 000 dollars pour un ordinateur semblable au DGX Spark.

Une révolution pour le développement IA local

Avec les DGX Spark et DGX Station, Nvidia veut démocratiser la puissance des supercalculateurs IA et faciliter le développement de modèles avancés en local. Une avancée majeure pour les développeurs, qui pourront concevoir, tester et déployer leurs IA sans dépendre entièrement du cloud.

Pensez-vous que ces « superordinateurs IA » vont transformer le développement de l’intelligence artificielle ?