NVIDIA annonce les GPU RTX 4090 et RTX 4080 de nouvelle génération

Les sorties de cartes graphiques font toujours l’objet d’une grande médiatisation, et les rumeurs commencent généralement à circuler un an avant leur sortie. La nouvelle officielle de la série RTX 4000 de NVIDIA est enfin disponible. Voici quelques éléments importants à prendre en compte si vous envisagez une mise à niveau.

Le lancement de la série RTX 3000 a été gâché par un mauvais timing et de la malchance : une perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale, combinée à un marché des crypto-monnaies très actif, a fait grimper les prix et a nui à la disponibilité. Il était à peine possible d’obtenir un GPU de la série 3000 au prix conseillé de vente jusqu’à près de deux ans après leur sortie initiale.

Les approvisionnements limités et les prix gonflés ont obligé les joueurs à conserver leurs GPU plus longtemps qu’ils ne l’auraient fait normalement, et le sentiment général qui a précédé la GTC de NVIDIA était « Je vais attendre la sortie de la série 4000 avant de me décider ».

Les rumeurs n’ont rien fait pour nuire à l’engouement non plus — une série de fuites raisonnablement crédibles a suggéré que le dispositif phare Lovelace de NVIDIA, surnommé RTX 4090, aurait un sacré punch. Cela signifie que les GPU de nouvelle génération, comme les 4060, 4070 et 4080, vont probablement écraser leurs homologues de la série 3000 en termes de performances réelles.

Donc, hormis les rumeurs, que savons-nous avec certitude après la présentation de la GTC ?

Bienvenue aux RTX 4090 et RTX 4080 de NVIDIA

Les fuites et les rumeurs sont une chose, mais maintenant nous avons enfin des chiffres concrets de NVIDIA. La RTX 4090 et la 4080 de 16 Go sont toutes deux des monstres — elles mesurent 30 cm de long, 13,7 cm de large et occupent trois emplacements entiers dans votre boîtier.

Quelles sont les spécifications de la RTX 4090 ?

Nous savons avec certitude que la RTX 4090 aura les caractéristiques suivantes :

Mémoire du GPU : 24 Go de GDDR6X

Cores CUDA : 16,384

FP32 : 90+ TFLOPs

TDP : 450 Watts

Prix de vente conseillé : 1 949 euros

La RTX 4090 est lancée au prix de 1 949 euros. C’est 400 euros de plus que la RTX 3090, qui a débuté à 1 549 euros. Étant donné l’augmentation des performances, les 400 euros supplémentaires peuvent être justifiés, bien que l’inflation joue beaucoup et on se retrouve avec une carte qui frôle les 2 000 euros.

La RTX 4090 sera disponible le 12 octobre 2022.

Quelles sont les spécifications de la RTX 4080 ?

Deux GPU RTX 4080 différents sont mis sur le marché. Bien qu’ils partagent le même nom, il existe des différences assez importantes entre les deux variantes. Elles ne s’appelleraient probablement pas toutes deux 4080 dans une autre génération de cartes.

La 4080 plus musclée :

Mémoire GPU : 16 Go de GDDR6X

Cœurs CUDA : 9,728

TDP : 320 Watts

Prix de vente conseillé : 1 469 euros

La 4080, plus léger :

Mémoire GPU : 12 Go de GDDR6X

Cœurs CUDA : 7,680

TDP : 285 Watts

Prix de vente conseillé : 1 099 euros

Le site Web de NVIDIA ne donne pas de dimensions physiques pour la 4080 de 12 Go et indique seulement qu’elle « varie selon le fabricant ». Cela signifie peut-être qu’il n’y aura pas de Founders Edition disponible.

Le prix est un saut notable par rapport à la RTX 3080 (10 Go), qui était vendue à l’origine pour 719 euros. Ce changement pourrait être une pilule difficile à avaler pour beaucoup de joueurs et pousser davantage de personnes vers la future carte RTX 4070.

Les deux RTX 4080 seront commercialisées en novembre.

La mémoire vidéo, c’est bien, mais ce n’est pas tout

Les jeux modernes peuvent facilement utiliser 6 à 8 Go de mémoire vidéo, surtout si vous jouez en 4K. Lorsque vous regardez l’utilisation de la mémoire du GPU, il est important de noter que les applications réservent souvent plus de mémoire que ce qu’elles utilisent réellement, par sécurité.

Cela signifie que lorsque vous voyez que votre 3060 ou 3080 avec 12 Go de VRAM utilise 10 Go, vous n’avez probablement pas besoin de vous inquiéter — vous avez plus de marge que vous ne le pensez.

La RTX 4090 dispose de 24 Go de mémoire vidéo, et la 4080 sera disponible avec 12 ou 16 Go. La vraie question est la suivante : En avez-vous vraiment besoin ? Si vous prévoyez de jouer en 4K, il peut être intéressant d’acheter la variante de 16 Go de la 4080, mais il est très peu probable qu’un jeu soit capable d’utiliser les 24 Go disponibles sur la RTX 4090 dans un proche avenir. Cependant, vous aurez probablement besoin de la mémoire supplémentaire (et de la vitesse supplémentaire !) de la RTX 4090 si vous voulez jouer en 8K.

Si vous vous intéressez aux applications d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage machine (ML), comme la génération d’énormes images en ultra-haute définition, la question se complique. L’IA et le ML bénéficient tous deux d’énormes quantités de VRAM, ce qui rend la RTX 4090 beaucoup plus attrayante.

Améliorations du ray tracing

Un bon éclairage est une partie essentielle de l’environnement d’un jeu, et l’éclairage par le ray tracing a été salué comme la norme d’or pendant des années. Le problème majeur ? L’éclairage par ray tracing est onéreux en termes de calcul. NVIDIA a développé des Ray Tracing Cores (RT Cores) spéciaux qui sont optimisés pour effectuer un type spécifique de calcul de ray tracing de manière beaucoup plus efficace.

NVIDIA a intégré des cœurs de ray tracing spéciaux dans ses GPU depuis la sortie des GPU de la série RTX 2000. La série RTX 4000 est équipée de la troisième génération de cœurs de ray tracing, qui promettent d’augmenter les performances de deux à trois fois par rapport à la génération précédente.

Si le ray tracing vous intéresse, les GPU de la série RTX 4000 constituent une mise à niveau très prometteuse par rapport aux précédentes générations.

Quelles sont les nouveautés de Deep Learning Super Sampling 3 (DLSS 3) ?

DLSS est une technologie de rendu d’IA qui permet à certains GPU NVIDIA (n’importe quelle carte RTX) d’utiliser l’IA pour augmenter la résolution d’une image rendue à une résolution inférieure à une résolution supérieure. Les gains de performance qui en résultent peuvent être énormes.

NVIDIA a dévoilé DLSS 3 lors de son discours de présentation et a montré un clip de DLSS 3 utilisé dans Cyberpunk 2077. Dans cet exemple, le framerate normal à 4K avec un ray tracing complet était de l’ordre de 20 %, ce qui est très lent pour la plupart des gens. DLSS 3 a réussi à pousser le taux de rafraîchissement jusqu’au milieu des années 80, ce qui le fait passer d’une situation désagréable à jouer à une situation parfaitement acceptable pour la plupart des gens.

C’est presque 4x plus de FPS sans impact notable sur la fidélité visuelle. Le matériel promotionnel de NVIDIA suggère que ce type de saut de FPS (deux à quatre fois) est à prévoir avec DLSS 3.

Dois-je acheter un GPU de la série 4000 ?

Il est encore tôt, et il n’y a pas assez d’échantillons réels pour être sûr, mais il semble probable que la série 4000 représentera l’un des plus grands sauts de performance de génération en génération que nous ayons vue.

Si vous êtes prêt à payer le prix fort et que vous utilisez toujours un GPU de la série GTX 1000, ou même une carte de la série RTX 2000, alors la mise à niveau aujourd’hui est une évidence. La RTX 4090 semble être un matériel incroyable pour quiconque tente de faire tourner des jeux en 4K à plus de 144 fps ou en 8K à 60 fps.

Les acheteurs plus soucieux de leur budget, en particulier ceux qui sont sur 1080 p ou 1440 p, vont vouloir attendre que NVIDIA dévoile la RTX 4070 et la RTX 4060 plus tard en 2022 ou au début de 2023. Les spécifications du RTX 4080 de 12 Go sont proches de ce que l’on pourrait attendre d’un 4070 si les générations précédentes de GPU étaient une indication — clairement, quelque chose est un peu différent cette fois-ci. Il reste à voir quelle sera la puissance des RTX 4070 et RTX 4060 par rapport à leurs grands frères et sœurs.

Même avec cette mise en garde, les améliorations apportées aux Tensor Cores de NVIDIA (qui alimentent DLSS 3) et aux Ray Tracing Cores garantissent que tous les GPU de la série RTX 4000 seront des mises à niveau intéressantes pour tous les joueurs, surtout s’ils n’utilisent pas déjà une carte de la série RTX 3000.