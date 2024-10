Accueil » OnePlus Open 2 : Lancement en 2025 avec Snapdragon 8 Gen 4 et triple caméra ?

Le OnePlus Open, l’un des meilleurs smartphones pliables de 2023, aura bientôt un successeur. Rodent950 affirme sur X que le OPPO Find N5, qui sera commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2 en dehors de la Chine, sera lancé au premier trimestre 2025.

Selon la source, OPPO aurait testé le système de caméra quadruple du Find X8 Ultra sur le Find N5, mais aurait finalement opté pour une configuration triple. Le OnePlus Open proposait déjà une excellente caméra pour un smartphone pliable, avec notamment un téléobjectif périscopique 3x de 64 mégapixels. L’adoption d’un quatrième capteur aurait probablement augmenté l’épaisseur et la taille du module photo.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un lancement en 2025 pour le Find N5 et le Open 2. Cette information semble donc se confirmer.

D’autres fuites concernant le OPPO Find N5 (et donc le OnePlus Open 2) ont circulé ces derniers mois. On parle notamment d’un processeur Snapdragon 8 Gen 4, d’une épaisseur inférieure à 10 mm, d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, d’un curseur d’alerte et d’une résistance à l’eau.

OnePlus Open 2, des caractéristiques techniques prometteuses

Le OnePlus Open 2 s’annonce comme un smartphone pliable prometteur, avec des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Il faudra toutefois attendre son lancement officiel pour en savoir plus sur ses caractéristiques et son prix.

Bien sûr, lorsqu’il s’agit d’un smartphone pliable, les mises à niveau deviennent encore plus délicates à mettre en œuvre. Étant donné que le OnePlus Open original a été lancé en octobre 2023, une sortie début 2025 serait logique pour le prochain modèle.