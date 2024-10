DJI Air 3S : Lancement officiel le 15 octobre, le drone qui vous suit à la trace !

DJI confirme le lancement d’un nouveau produit, très certainement le drone DJI Air 3S, lors d’un événement prévu le 15 octobre. Les dernières fuites révèlent des fonctionnalités innovantes qui promettent de révolutionner l’expérience de vol.

L’événement « Chase the View » de DJI, qui se tiendra le 15 octobre à 15h00, heure française, sera l’occasion de découvrir le nouveau drone DJI Air 3S. Les teasers de DJI sur les réseaux sociaux montrent un capteur de caméra et une vue aérienne des aurores boréales, laissant présager des capacités de prise de vue exceptionnelles.

L’accessoire RC Track, révélé par des fuites récentes, permettra de suivre des sujets en mouvement, tels que des véhicules et des cyclistes. Il offrira également des fonctionnalités de contrôle du drone (décollage, changement d’angle de caméra, retour au point de départ, atterrissage) et prendra en charge les commandes vocales.

Bonne nouvelle pour les possesseurs de drones DJI : l’accessoire RC Track pourrait être compatible avec le Mini 4 Pro à l’avenir. Il ne sera probablement pas compatible avec le DJI Neo, qui ne dispose pas de capteurs omnidirectionnels pour les fonctions de retour au point de départ.

DJI Air 3S ou Mavic 4 ?

Le choix entre le Air 3S et le Mavic 4, dont le lancement est également prévu pour bientôt, dépendra des besoins de chaque utilisateur. Le Air 3S, avec son capteur 1 pouce et son téléobjectif 1/1,3 pouce, sera parfait pour les prises de vue aériennes grand public. Le Mavic 4, quant à lui, sera destiné aux photographes et vidéastes professionnels avec son capteur plus grand et ses fonctionnalités avancées.

L’événement DJI du 15 octobre promet d’être riche en nouveautés pour les passionnés de drones. Restez à l’écoute pour découvrir toutes les informations sur le Air 3S et les autres produits DJI.