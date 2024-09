OnePlus Open 2 : Un sérieux rival pour le Honor Magic V3 dans la course aux pliables

On peut considérer que le OnePlus Open original est toujours l’un des meilleurs smartphones pliables du marché, mais de récentes fuites laissent entendre qu’un successeur pourrait bientôt voir le jour — et potentiellement éclipser l’imminent Honor Magic V3.

D’après le célèbre Digital Chat Station sur Weibo relayé par Android Authority, le OnePlus Open 2 sera doté d’une finesse record ainsi que d’une série d’améliorations notables. Comme son prédécesseur, il s’agirait d’un modèle rebaptisé de OPPO, probablement le OPPO Find N5.

Parmi les principales améliorations, on retrouverait un processeur Snapdragon 8 Gen 4 (remplaçant le Snapdragon 8 Gen 2 actuel), ainsi qu’un système de triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels. Toutefois, il reste à voir comment ces caméras différeront de celles du modèle actuel, qui dispose déjà d’un impressionnant téléobjectif périscopique de 64 mégapixels.

Les rumeurs antérieures mentionnent également une nouvelle batterie de 6 000 mAh, ce qui serait un bond en avant par rapport à la batterie de 4 805 mAh de l’actuel OnePlus Open. Bien que cette information soit encore spéculative, les rumeurs autour du design semblent plus crédibles.

Une course à la finesse

Les smartphones pliables cherchent aujourd’hui à réduire leur épaisseur pour se rapprocher des dimensions des smartphones traditionnels. Le Honor Magic V3, par exemple, lancé à l’IFA 2024 et mesure seulement 4,35 mm une fois déplié et 9,2 mm une fois replié. Comparativement, le OnePlus Open actuel est plus épais, avec 11,9 mm lorsqu’il est fermé.

Le OnePlus Open 2 vise à dépasser cette finesse, avec des rumeurs suggérant une épaisseur inférieure à 10 mm lorsqu’il est fermé. Si cela s’avère exact, il serait alors plus fin que le Galaxy Z Fold 6 de Samsung (12,1 mm replié) ou encore le Google Pixel 9 Pro Fold (10,5 mm replié). Cette course à la finesse est cruciale dans l’univers des smartphones pliables, qui restent naturellement plus volumineux que les smartphones non pliables.

Lancement en 2025 du OnePlus Open 2 ?

Cependant, pour ceux qui espèrent mettre la main sur ce OnePlus Open 2, il pourrait encore y avoir un obstacle. Selon certaines rumeurs, son lancement serait prévu pour début 2025, plutôt qu’un an après la sortie du modèle original en octobre 2023.

L’enjeu du titre du smartphone pliable le plus fin reste à trancher entre le Honor Magic V3 et le OnePlus Open 2. Le Magic V3 affiche déjà des dimensions impressionnantes avec ses 4,35 mm déplié et 9,2 mm replié, mais ce n’est pas seulement la finesse qui compte. L’expérience utilisateur globale sera décisive, tout comme la qualité des fonctionnalités et l’autonomie.