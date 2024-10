iPhone 16 : Les ventes au rendez-vous, les modèles Pro en tête !

La gamme iPhone 16 d’Apple a été lancée il y a quelques semaines à peine. C’est à peu près à ce moment-là que nous entendons généralement les rapports sur la chaîne d’approvisionnement qui indiquent comment les ventes semblent se dérouler. Contrairement à un rapport douteux la semaine dernière, tout va bien pour Apple. Le géant a la pomme croquée vous en remercie !

L’iPhone 16 semble avoir trouvé son public. Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, les ventes du nouveau smartphone d’Apple sont en ligne avec les prévisions de l’entreprise, et aucune réduction de la production n’est prévue pour le moment.

Les semaines qui suivent le lancement d’un produit important sont généralement celles où l’on commence à voir de potentiels signes de réductions.

Si la demande pour les iPhone 16 et 16 Plus est jugée « mitigée » par rapport à l’année dernière, les modèles Pro se vendent très bien. Les fournisseurs ont été invités à poursuivre la production des deux modèles Pro pendant les vacances de la Fête nationale chinoise, ce qui témoigne d’une forte demande pour ces versions haut de gamme. Des données plus précises sur les ventes de l’iPhone 16 seront disponibles fin octobre, lorsque Apple publiera ses résultats trimestriels.

Les fêtes de fin d’année : un coup de pouce pour les ventes de l’iPhone 16 ?

La période des fêtes de fin d’année, avec le Black Friday et les achats de Noël, pourrait booster les ventes de l’iPhone 16. Les consommateurs sont généralement plus enclins à dépenser pendant cette période.

L’iPhone 16 semble donc avoir conquis les utilisateurs, notamment avec ses modèles Pro. Il faudra toutefois attendre les chiffres officiels pour confirmer ce succès et évaluer l’impact des fêtes de fin d’année sur les ventes.