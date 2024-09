iPhone SE 4 en 2025 : Écran OLED et nouveau design attendus

Apple prévoit de lancer l’iPhone SE 4 en 2025, et cette nouvelle génération pourrait marquer un tournant majeur pour la gamme SE. En effet, selon des informations récentes, ce modèle abordable pourrait être équipé d’un écran OLED, une première pour la série SE, qui jusqu’à présent avait conservé des écrans LCD. Cette transition signifierait que l’ensemble de la gamme d’iPhone utiliserait désormais des écrans OLED, marquant ainsi la fin de l’ère LCD pour Apple.

Le passage à l’OLED pour l’iPhone SE 4 entraînerait également un changement dans les partenariats d’Apple pour la production d’écrans. D’après Nikkei Asia, Apple ne ferait plus appel à Japan Display (JDI) et Sharp, deux fournisseurs qui représentaient autrefois 70 % des écrans d’iPhone il y a une dizaine d’années.

À la place, les écrans OLED du futur iPhone SE 4 proviendraient de la société chinoise BOE Technology Group et du sud-coréen LG Display.

Les avantages de l’OLED

L’adoption de l’OLED pour l’iPhone SE 4 offrirait de nombreux avantages en termes de qualité d’affichage. Contrairement aux écrans LCD, les OLED n’ont pas besoin de rétroéclairage pour émettre de la lumière, ce qui permet de produire des couleurs plus vives et des contrastes plus prononcés. Apple avait introduit pour la première fois l’OLED sur l’iPhone X en 2017, mais ces écrans étaient initialement réservés aux modèles Pro. Ce n’est qu’avec l’iPhone 12, en 2020, que toute la gamme, à l’exception des iPhone SE, est passée à l’OLED.

Le nouvel iPhone SE 4 pourrait également bénéficier de plusieurs autres améliorations significatives. Parmi les rumeurs, on évoque un écran plus grand de 6,1 pouces, contre 4,7 pouces pour le modèle actuel. Ce nouvel écran OLED pourrait aussi être accompagné de la technologie Face ID, remplaçant ainsi le Touch ID encore présent sur le modèle 2022.

En outre, l’iPhone SE 4 pourrait intégrer un bouton Action, une nouveauté introduite avec l’iPhone 15 Pro, ainsi qu’un port USB-C en remplacement du connecteur Lightning traditionnel. Sous le capot, on s’attend à ce que l’appareil soit équipé de la puce A17, la même que celle des iPhone 15 Pro, et propose au moins 128 Go de stockage, contre 64 Go pour le modèle actuel.

Qu’en est-il de la Dynamic Island pour l’iPhone SE 4 ?

Une question demeure : l’iPhone SE 4 disposera-t-il de la fonctionnalité Dynamic Island, apparue avec l’iPhone 14 Pro ? Cette fonctionnalité, qui remplace l’encoche par une zone en forme de pilule, permet d’afficher des notifications, alertes et autres activités en cours de manière plus interactive. Bien que cette innovation ait été étendue à l’ensemble de la série iPhone 15, il reste à voir si elle sera présente sur l’iPhone SE 4.

L’iPhone SE 4, prévu pour 2025, pourrait représenter un tournant pour la gamme SE d’Apple, avec des améliorations significatives tant sur le plan du design que des performances. La transition vers l’OLED, l’ajout potentiel de fonctionnalités premium, et l’adoption de nouveaux standards comme l’USB-C pourraient redéfinir ce que les consommateurs attendent d’un iPhone abordable. Apple a l’habitude de lancer ses modèles SE au printemps, et on s’attend à ce que la tendance se poursuive pour cette nouvelle itération. En attendant, l’annonce de l’iPhone 16 et d’autres nouveautés est prévue lors de l’événement Apple du 9 septembre prochain, ce qui devrait nous donner un premier aperçu des directions futures prises par la marque.