MacBook Pro M4 : La puce M4 écrase la concurrence sur Geekbench

Apple s’apprête à lancer ses nouveaux MacBook Pro équipés de la puce M4 d’ici la fin octobre, mais un YouTuber russe, Wylsacom, a déjà mis en ligne une vidéo d’unboxing du MacBook Pro M4, qui semble être un modèle vendu en boutique.

Cette fuite inédite révèle des résultats Geekbench impressionnants pour le nouvel ordinateur portable d’Apple. Le benchmark suggère que la puce M4 est jusqu’à 25 % plus rapide que la puce M3 d’Apple, ce qui correspond au type de performance que nous avons vu dans le dernier iPad Pro, qui est également équipé d’une puce M4 à 10 cœurs.

Des performances exceptionnelles pour la puce M4

Le MacBook Pro M4, avec ses 4 cœurs de performance et 6 cœurs d’efficacité, atteint un score exceptionnel de 3 864 points en monocoeur et 15 288 points en multicœurs sur Geekbench. La fréquence d’horloge des cœurs de performance atteint 4,41 GHz, et l’appareil dispose de 16 Go de RAM.

Le MacBook Pro M4 surpasse largement la concurrence, notamment le Snapdragon X Elite de Qualcomm, en termes de performances CPU. Même avec 12 cœurs, le Snapdragon X Elite atteint à peine le score multicœurs du M4, tout en consommant beaucoup plus d’énergie (près de 80 W).

Geekbench monocoeur Geekbench multicœurs 10 cœurs Apple M4 sur le MacBook Pro (fuite) 3 864 15 288 9 cœurs Apple M4 sur iPad Pro 3 647 13 135 12 cœurs Apple M3 3 108 15 126 12 coeurs Snapdragon X Elite (X1E-84-100) 2,845 15,722

En termes de performances par watt, la puce M4 d’Apple est loin devant ses concurrents, y compris Qualcomm, Intel et AMD.

Qualcomm prépare sa riposte

Qualcomm travaille actuellement sur la deuxième génération de son chipset Snapdragon X2 Elite, qui devrait offrir de meilleures performances et une consommation d’énergie réduite. Il faudra toutefois attendre les premiers benchmarks pour savoir si cette nouvelle puce pourra rivaliser avec la M4 d’Apple.

Avec la puce M4, Apple confirme sa domination sur le marché des processeurs pour ordinateurs portables, offrant des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique inégalée. Le MacBook Pro M4 s’annonce comme une machine puissante et polyvalente, qui devrait séduire les professionnels et les créateurs exigeants.

Une fuite qui laisse perplexe

La fuite soulève des questions sur la manière dont Wylsacom s’est procuré le MacBook Pro. La Russie fait actuellement l’objet de sanctions en raison de sa guerre en Ukraine, et Apple s’est officiellement retiré du pays en réponse à ces sanctions, ce qui rend l’obtention des produits de la société très difficile. Il existe des moyens pour les citoyens russes d’obtenir des articles comme celui-ci malgré les sanctions, mais le fait que Wylsacom soit en possession d’un MacBook Pro inédit d’une entreprise obsédée par la sécurité des produits — malgré l’absence de moyens officiels d’en obtenir un — peut donner à réfléchir.

La fuite d’un produit Apple entièrement fonctionnel avant même qu’il ne soit annoncé est incroyablement rare, et le fait que cela se produise en Russie — où il est déjà difficile d’obtenir des produits Apple officiels, sans parler des pré-versions — suggère qu’il peut être sage d’être sceptique quant à cette fuite.