Apple Glass : des lunettes AR avec écran microLED pour 2026 ?

Alors que Meta relance l’intérêt pour les lunettes de réalité augmentée avec ses impressionnantes lunettes AR Orion, une nouvelle rumeur suggère que Apple pourrait lancer ses propres lunettes AR, alias Apple Glass, dotées de la technologie microLED d’ici 2026.

Selon @Jukanlosreve relayé par Wccftech, Apple n’aurait pas abandonné la technologie microLED, qu’elle explore depuis plusieurs années. Cette technologie combine la luminosité du microLED avec les noirs profonds de l’OLED, offrant une qualité d’affichage supérieure aux deux technologies existantes. Cependant, sa fabrication reste complexe et coûteuse, ce qui explique son absence sur les appareils de petite taille jusqu’à présent.

Selon la même source, l’Apple Watch Ultra devrait également bénéficier d’un écran microLED. Il est intéressant de noter que l’Apple Watch Ultra 3 n’a pas été annoncée cette année, ce qui laisse planer le doute sur le numéro de version que portera la montre d’ici 2 ans.

Un lancement anticipé pour les Apple Glass ?

Les rumeurs concernant les Apple Glass circulent depuis plusieurs années. La précédente estimation pour leur lancement était 2027, mais il est possible qu’Apple ait accéléré le développement de ce nouvel appareil.

L’année dernière, des sources indiquaient que le projet de lunettes AR d’Apple avait été retardé indéfiniment, l’entreprise se concentrant sur un casque VR plus abordable. Le succès des lunettes connectées Ray-Ban Meta pourrait avoir incité Apple à revoir sa stratégie.

Un successeur plus abordable pour l’Apple Vision Pro ?

L’Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple, est un appareil puissant et coûteux qui n’a pas rencontré le succès escompté. Apple pourrait donc chercher à proposer un appareil plus compact et plus abordable avec ses lunettes AR.

L’intégration de la technologie microLED dans les Apple Glass serait une avancée majeure pour la réalité augmentée, offrant une expérience visuelle immersive et de haute qualité. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle d’Apple pour connaître les caractéristiques et la date de sortie de ces lunettes révolutionnaires.