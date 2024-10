iPhone 16 : Ventes en baisse, Apple misera sur l’iPhone SE 4 pour relancer la machine ?

Selon une note d’investissement de Barclays, Apple aurait réduit la production de sa série iPhone 16 de trois millions d’unités cette année. Les analystes de Barclays attribuent cette baisse à une diminution des commandes d’Apple auprès d’un « partenaire clé en semi-conducteurs » pour le quatrième trimestre 2024.

Les analystes de Barclays estiment qu’Apple livrera 51 millions d’unités de la série iPhone 16 au troisième trimestre 2024, soit une baisse de 15 % par rapport aux ventes de l’iPhone 15 à la même période l’année dernière.

Ils expliquent cette baisse par plusieurs facteurs :

Le déploiement progressif d’Apple Intelligence, l’initiative d’IA d’Apple.

L’adoption limitée de l’IA en dehors des États-Unis.

Le manque de différenciation matérielle entre les modèles.

Ces éléments pourraient affecter les livraisons de l’iPhone 16 au quatrième trimestre 2024.

iPhone SE 4 : un nouveau design et l’IA à un prix abordable ?

Dans le même temps, Mark Gurman de Bloomberg a révélé qu’Apple se préparait à lancer la production d’un nouvel iPhone, nom de code V59, plus connu sous le nom d’iPhone SE 4. Ce nouveau modèle devrait ressembler à l’iPhone 14, abandonnant Touch ID au profit de Face ID et adoptant un écran OLED de 6,1 pouces avec encoche.

L’iPhone SE 4 pourrait être équipé de 8 Go de RAM et du processeur A18 gravé en 3 nm, le même que celui des iPhone 16 et 16 Plus. Cette configuration permettrait de supporter Apple Intelligence, l’initiative d’IA d’Apple.

Le prix de l’iPhone SE 4 reste inconnu, mais s’il est suffisamment abordable, il pourrait devenir un succès commercial pour Apple, notamment en Chine et en Inde, où les smartphones Android à bas prix sont populaires.

De nouveaux iPad Air et un Magic Keyboard revisité

Gurman a également évoqué le lancement de nouveaux modèles d’iPad Air en même temps que l’iPhone SE 4. Ces nouveaux modèles, nom de code J607 et J637 pour les versions 11 pouces et 13 pouces respectivement, pourraient être accompagnés d’un nouveau Magic Keyboard (nom de code R307 et R308).

L’année 2025 s’annonce riche en nouveautés pour Apple, avec le lancement de l’iPhone SE 4, et de nouveaux iPad Air. Reste à savoir si ces nouveaux produits sauront séduire les consommateurs et relancer les ventes d’Apple.