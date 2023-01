Apple va construire ses propres écrans MicroLED et ses puces sans fil

Apple aurait l’intention de fabriquer en interne une plus grande partie des composants utilisés dans ses produits.

La société a longtemps fait appel à des fabricants tiers pour les puces, les écrans et d’autres composants. Mais après avoir fait passer la plupart de sa gamme d’ordinateurs Mac des processeurs Intel au Apple Silicon, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que la société a des vues sur deux autres domaines : les écrans et les puces sans fil.

Selon Gurman, Apple travaille à la fabrication de ses propres écrans MicroLED depuis 2017 (nous en avons parlé pour la première fois en 2018). Mais, il affirme que les nouveaux écrans pourraient bientôt arriver, Apple devant lancer une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra dotée du propre écran MicroLED de l’entreprise en 2024. Alors que la montre de première génération est dotée d’un écran LTPO AMOLED de 1,92 pouce, la nouvelle montre sera équipée d’un écran MicroLED de 2,1 pouces.

Si ce produit répond aux attentes, nous pourrions éventuellement voir des écrans MicroLED fabriqués par Apple dans les iPhone, les iPad et les Mac.

Les écrans MicroLED utilisent des diodes électroluminescentes (LED) extrêmement petites pour le rétro-éclairage de l’écran. Bien que ces écrans soient difficiles à fabriquer, ils offrent des couleurs plus précises, des noirs plus sombres et un meilleur contraste. En outre, ils ne favorisent pas la dégradation de l’écran comme le font les panneaux LCD et OLED.

Une réelle indépendance

Gurman note qu’Apple travaille également sur ses propres puces sans fil. L’une serait un modem cellulaire, tandis que l’autre serait un module WiFi et Bluetooth. Actuellement, Apple utilise des puces de Qualcomm et Broadcom pour ces caractéristiques. Le développement de ses propres puces sans fil permettrait à la société d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, d’affiner les performances et, plus généralement, de définir sa propre feuille de route plutôt que de dépendre d’autres sociétés.

Mais, cela s’inscrit également dans une tendance d’Apple à prendre plus de contrôle sur les composants utilisés dans ses appareils.