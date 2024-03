Feuille de route d’Apple révélée : De l’iPhone pliable aux lunettes AR en 2027

L’avenir technologique d’Apple semble prometteur, avec des innovations qui pourraient redéfinir notre interaction avec les appareils numériques. Nous avons entendu de nombreuses rumeurs sur l’iPhone SE 4, l’iPhone pliable et les lunettes AR d’Apple, et maintenant une feuille de route divulguée nous donne une meilleure idée de la date à laquelle ces appareils pourraient être lancés.

Selon un document divulgué par @Tech_Reve, provenant apparemment de Samsung Securities et relayé par Wccftech, Apple prévoit une série de lancements jusqu’en 2027, y compris des lunettes de réalité augmentée, un iPhone pliable et un MacBook OLED.

Apple’s next product roadmap Source: Samsung securities pic.twitter.com/n3TT7W9vqE — Revegnus (@Tech_Reve) March 16, 2024

En 2027, nous attendons avec impatience les lunettes de réalité augmentée d’Apple, un produit qui, malgré le manque de spécifications détaillées récentes, génère une grande attente. Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de ces lunettes ces derniers mois, l’Apple Vision Pro ayant retenu l’attention dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle (ou de la réalité mixte, si vous préférez). Il semblerait qu’une version moins chère du Vision Pro soit également prévue pour 2026.

Cette même année pourrait également voir l’arrivée d’un iPad pliable de 20 pouces, une innovation significative étant donné les précédentes discussions orientées vers un iPhone pliable.

L’iPhone pliable de 8 pouces est attendu pour 2026, ce qui pourrait remettre en question les rumeurs antérieures et soulève des interrogations sur la distinction entre les futurs appareils.

Et pour la fin de l’année ?

L’année 2026 est également marquée par le lancement d’un MacBook OLED, ajoutant une touche d’élégance et de modernité à la gamme déjà impressionnante d’Apple. Plus proche dans le temps, le lancement de l’iPhone SE 4 est prévu pour le début de 2025, s’alignant sur de récentes rumeurs et suggérant un design renouvelé avec un affichage OLED.

Pour le reste de cette année, les attentes se concentrent sur les nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces, équipés d’écrans OLED, leur sortie imminente correspondant aux prédictions des experts. Tandis que ces produits sont sur le point d’être lancés, le prochain grand rendez-vous sera WWDC 2024, où Apple devrait dévoiler ses dernières innovations en matière de logiciels, y compris iOS 18 et de nouvelles avancées en intelligence artificielle.