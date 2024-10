Honor : Un smartphone pliable multidirectionnel à l’horizon ?

La course à l’écran géant se poursuit dans l’industrie du mobile, et les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour proposer des designs toujours plus innovants. Après les smartphones pliables, voici venir les appareils pliables multidirectionnels.

Honor semble s’engager sur cette voie avec un nouveau brevet décrivant un téléphone capable de se plier à la fois verticalement et horizontalement.

Le brevet en question présente un appareil avec deux plis en forme de croix au centre de l’écran, permettant de le replier vers l’intérieur et l’extérieur, à la fois verticalement et horizontalement. Ce design permettrait d’obtenir un écran de très grande taille une fois déplié.

Il est important de noter que ce brevet ne concerne pas le smartphone pliable à triple pli que Honor développerait pour concurrencer le Huawei Mate XT. Il s’agit d’un projet distinct, qui pourrait donner naissance à une nouvelle catégorie de smartphones.

Un prix exorbitant pour une technologie de pointe

Si un tel smartphone pliable multidirectionnel voit le jour, son prix risque d’être exorbitant. Le Huawei Mate XT, par exemple, a été vendu à près de 4 000 euros. Seuls les passionnés et les collectionneurs les plus fortunés pourront s’offrir un tel appareil.

Ce brevet met en lumière la capacité d’innovation des fabricants chinois, qui rivalisent d’ingéniosité pour proposer des technologies de pointe. À l’instar du marché automobile, où les constructeurs chinois gagnent du terrain avec des véhicules performants et abordables, l’industrie du mobile est également en pleine mutation.

Les smartphones chinois offrent souvent des fonctionnalités innovantes et des performances supérieures à celles des grandes marques traditionnelles, notamment en matière de charge rapide.

Un atout majeur pour conquérir le marché mondial

Cette capacité d’innovation est un atout majeur pour les fabricants chinois qui cherchent à conquérir le marché mondial. Si les smartphones pliables multidirectionnels se démocratisent, ils pourraient bien révolutionner l’industrie et redéfinir les standards de l’écran mobile.