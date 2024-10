Bing booste sa recherche avec l’IA : découvrez les nouvelles fonctionnalités

Microsoft améliore son moteur de recherche Bing avec une mise à jour de la recherche générative par IA. Lancée plus tôt cette année, cette fonctionnalité permet d’obtenir des réponses plus complètes et plus précises aux requêtes complexes.

Désormais, Bing peut gérer des requêtes plus élaborées, telles que « Comment organiser efficacement un entretien individuel ? » ou « Comment supprimer le bruit de fond de mes enregistrements de podcast ? ». L’IA analyse les résultats de recherche et les présente de manière plus claire et conviviale, offrant aux utilisateurs une synthèse complète des informations sans avoir à cliquer sur les liens.

Comment accéder à la recherche générative ?

Pour tester ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs américains peuvent taper « Bing generative search » dans la barre de recherche. Un carrousel de requêtes de démonstration illustrera les capacités du système. Alternativement, il est possible d’utiliser le bouton « Deep Search » sur la page de résultats pour lancer une recherche générative pour d’autres requêtes.

Ces fonctionnalités sont encore en version bêta et peuvent nécessiter un certain temps de chargement. Les résultats de recherche générative s’afficheront généralement pour les requêtes informatives et complexes. La mention « Résultats améliorés avec la recherche générative Bing » sous la barre de recherche confirme l’utilisation de cette fonctionnalité.

Des réponses plus complètes et fiables

Bing affirme que la recherche générative est en développement continu depuis ses débuts en juillet et que les nouvelles fonctionnalités sont déployées progressivement. Les informations extraites du Web sont accompagnées de citations et de liens pour permettre aux utilisateurs de vérifier les sources et d’approfondir les sujets.

Contrairement à Google, dont l’IA a parfois fourni des informations incorrectes lors de son lancement, Bing met l’accent sur la fiabilité des réponses et la transparence des sources.

Un appel à la participation des utilisateurs

Bing encourage les utilisateurs à partager leurs commentaires sur la recherche générative via les icônes « pouce levé » et « pouce baissé » ou l’icône « Commentaires » sur la page de résultats.

Avec cette mise à jour, Microsoft renforce les capacités de son moteur de recherche Bing et offre une expérience utilisateur plus complète et plus intuitive grâce à l’IA.