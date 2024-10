Amazon Prime Video : Préparez-vous à une invasion publicitaire !

Décidément, les plateformes de streaming ne reculent devant rien pour maximiser leurs profits. Après avoir introduit la publicité sur Prime Video il y a moins d’un an, Amazon prévoit d’augmenter le nombre de publicités dès l’année prochaine.

Cette décision s’inscrit dans une tendance générale des plateformes de streaming à se tourner vers la publicité comme source de revenus supplémentaire, malgré les abonnements payants. Si le nombre et le placement exacts des nouvelles publicités restent flous, il est clair que la publicité est devenue un levier financier important pour Amazon.

La publicité : une source de revenus lucrative

Amazon a récemment annoncé avoir dépassé ses objectifs publicitaires, avec plus de 1,8 milliard de dollars d’engagements lors d’un événement en septembre. Le niveau financé par la publicité de Prime Video compte une base d’utilisateurs considérable, atteignant 19 millions d’utilisateurs mensuels au Royaume-Uni et plus de 100 millions aux États-Unis.

Kelly Day, vice-présidente de Prime Video International, a reconnu que l’approche initiale d’Amazon en matière de publicité était « douce », avec une « charge publicitaire très légère » pour habituer les spectateurs. Cette stratégie semble avoir porté ses fruits, car Amazon n’a pas constaté d’augmentation significative des annulations d’abonnements après l’introduction de la publicité.

Amazon développe également des publicités interactives qui permettront aux utilisateurs de Prime Video d’ajouter des produits à leur panier directement depuis la plateforme de streaming, que ce soit via la télécommande physique ou l’application Prime Video.

Un avenir sombre pour les amateurs de streaming sans publicité ?

La publicité semble donc s’installer durablement sur les plateformes de streaming. Les consommateurs sont confrontés à un dilemme : payer un prix plus élevé pour une expérience sans publicité ou subir un nombre croissant d’annonces qui interrompent leur visionnage.

Cette tendance soulève des questions sur la valeur réelle des services d’abonnement si la publicité est toujours présente. Il est crucial que les consommateurs expriment leur mécontentement en votant avec leur portefeuille.

Il reste à voir comment Amazon et les autres plateformes de streaming trouveront un équilibre entre leurs besoins de revenus et le désir de fournir une expérience de visionnage agréable et sans interruption à leurs abonnés.