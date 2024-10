Accueil » Honor Magic 7, Xiaomi 15, OnePlus 13, vivo X200 et OPPO Find X8 : les flagships chinois débarquent en octobre

Honor Magic 7, Xiaomi 15, OnePlus 13, vivo X200 et OPPO Find X8 : les flagships chinois débarquent en octobre

Honor Magic 7, Xiaomi 15, OnePlus 13, vivo X200 et OPPO Find X8 : les flagships chinois débarquent en octobre

Accrochez-vous, car le mois d’octobre s’annonce chargé en lancements de smartphones phares en Chine. Plusieurs marques chinoises s’apprêtent à dévoiler leurs dernières séries haut de gamme, et si certaines dates sont confirmées, d’autres restent encore un mystère.

Selon les dernières rumeurs, le Honor Magic 7 serait lancé le 30 octobre en Chine. Quant au OnePlus 13, son arrivée est également prévue pour ce mois-ci, probablement avant la fin octobre.

Si les lancements de vivo, Xiaomi et OnePlus étaient attendus, celui du Honor Magic 7 est plus surprenant. La série actuelle, Honor Magic 6, a été présentée en janvier dernier. Ce changement de calendrier montre la volonté d’Honor de bousculer le marché et de se démarquer de ses concurrents.

Un mois d’octobre riche en nouveautés

Le calendrier des lancements s’annonce chargé :

14 octobre : Série vivo X200

23 octobre : Série Xiaomi 15

30 octobre : Série Honor Magic 7

Avant fin octobre : OnePlus 13 et série OPPO Find X8

Il est important de noter que ces lancements concernent uniquement le marché chinois. Les versions internationales de ces smartphones seront disponibles ultérieurement.

De nouveaux processeurs phares pour des performances accrues

Ces lancements coïncident avec l’arrivée de deux nouveaux processeurs haut de gamme : le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, qui équipera probablement les OnePlus 13, Honor Magic 7 et Xiaomi 15, et le Dimensity 9400 de MediaTek, attendu le 9 octobre, qui devrait alimenter les Oppo Find X8 et vivo X200.

Outre les derniers chipsets, ces futurs smartphones phares devraient partager des caractéristiques techniques similaires :

Une batterie massive de 6 000 mAh

Une charge filaire d’environ 100 W

Une certification IP68 ou IP69 pour une résistance à l’eau et à la poussière

Une mémoire vive (RAM) à partir de 12 Go

La similarité des spécifications rend la course au lancement encore plus intense, chaque marque cherchant à attirer les consommateurs avec des innovations et des fonctionnalités exclusives.

Le mois d’octobre promet d’être passionnant pour les amateurs de smartphones haut de gamme, avec une avalanche de nouveautés et de technologies de pointe.