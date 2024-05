Comment contourner les limites d’écran Netflix sans frais supplémentaires ?

Les limites d’écran imposées par Netflix peuvent être frustrantes si vous êtes plusieurs sur votre compte. Vous vous êtes probablement demandé s’il existait une astuce pour contourner cette restriction.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est étonnamment facile de contourner les limites d’écran grâce à une fonctionnalité officielle de Netflix.

Quelles sont les limites d’écran de Netflix ?

De nombreux services de streaming ont désormais des limites d’écran, y compris Netflix. Les limites d’écran varient en fonction du type d’abonnement de chaque utilisateur. Les deux premiers forfaits de Netflix, « Essentiel avec pub » et « Essentiel », permettent d’utiliser jusqu’à 2 écrans différents en même temps. La seule formule qui offre 4 écrans différents est la formule « Premium ».

Cependant, Netflix offre la possibilité d’ajouter un autre membre à votre plan pour 5,99 euros par mois. Chaque nouveau membre ajouté entraîne des frais mensuels supplémentaires. Cette option a été ajoutée après que le géant du streaming a commencé à sévir contre le partage des mots de passe.

Les nouveaux membres disposent d’un compte distinct de celui du titulaire du compte initial, mais la facturation se fait à partir des données de paiement préexistantes du titulaire du compte initial. En d’autres termes, le nouveau membre dispose d’un compte distinct que vous payez à partir de votre propre compte.

Pouvez-vous contourner les limites d’écran de Netflix ?

Si vous n’êtes pas intéressé par une mise à niveau de votre plan Netflix ou par l’ajout de membres supplémentaires, il existe une astuce pour permettre à plus d’écrans de regarder Netflix en même temps.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que les limites d’écran du géant du streaming ne s’appliquent qu’au contenu diffusé en ligne sur des appareils distincts. Par conséquent, tout contenu téléchargé pour être visionné hors ligne n’est pas concerné par cette règle.

Le téléchargement de contenu est très simple et vous permet de disposer d’une bibliothèque hors ligne de films et séries TV, tout en évitant cette satanée limite d’écran. Le seul « hic » est que vous ne pouvez pas télécharger de contenu pour le visionner hors ligne sur les applications TV de Netflix. Vous devez utiliser l’application iPhone, iPad, Android ou Windows.

Commencez par vous rendre sur l’application et choisissez le film ou la série télévisée que vous souhaitez regarder. Pour un film, vous verrez un seul bouton de téléchargement, mais pour les séries télévisées, il y a un symbole de téléchargement sur chaque épisode. Appuyez sur le bouton et la barre de progression du téléchargement s’affichera.

Une fois le téléchargement terminé, accédez aux téléchargements de votre compte, que vous trouverez dans le menu latéral sur votre ordinateur et dans l’onglet « Mon Netflix » sur les applications mobiles.

Vous y trouverez tous les contenus que vous avez téléchargés. Vous pouvez également y supprimer les téléchargements que vous avez déjà regardés.

Opter pour les « téléchargements intelligents »

Netflix propose également des « téléchargements intelligents », une fonctionnalité pour les séries qui télécharge automatiquement l’épisode suivant une fois que l’épisode précédent est terminé. Cette fonction ne peut fonctionner que si vous êtes connecté à Internet, mais elle est utile si vous ne voulez pas attendre. Le bouton se trouve en haut de la section « Téléchargements ».

En téléchargeant du contenu et en le regardant hors ligne, vous pouvez facilement contourner les limites d’écran et profiter des films et des séries TV que vous aimez sans grever votre budget mensuel. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez pas le faire sur un téléviseur, mais cela n’a peut-être pas d’importance si vous vous disputez les écrans avec d’autres personnes dans votre maison !

Alors qu’attendez-vous pour vous mettre dans le canapé ?