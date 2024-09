Honor Magic 7 : Un lancement anticipé pour défier la concurrence ?

Le calendrier des sorties de smartphones haut de gamme est en pleine mutation. Samsung a lancé sa série Galaxy S24 plus tôt que prévu, Google a emboîté le pas avec la série Pixel 9, et il semblerait que Honor soit le prochain à rejoindre cette tendance.

Selon un nouveau rapport en provenance de Chine, la prochaine série phare d’Honor, la Magic 7, pourrait être lancée dès octobre de cette année, soit deux à trois mois plus tôt que prévu. Pour rappel, la série actuelle Honor Magic 6 a été lancée en janvier 2024.

Octobre s’annonce donc comme un mois de compétition acharnée pour les smartphones phares chinois. La série vivo X200, équipée de la puce Dimensity 9400, sera lancée le 14 octobre. Peu de temps après, nous attendons le lancement de la série Xiaomi 15 et du OnePlus 13 en Chine, avec une disponibilité mondiale plus tard.

Le rapport révèle également quelques détails sur le chipset qui devrait équiper la prochaine série Honor Magic 7. Cette dernière pourrait être équipée du Snapdragon 8 Gen 4, qui devrait également être dévoilé le mois prochain. Bien que la série Xiaomi 15 soit censée être la première à intégrer le Snapdragon 8 Gen 4, la décision de Honor d’avancer sa date de lancement pourrait changer la donne.

En fait, cela pourrait être précisément la raison pour laquelle Honor envisage une sortie anticipée.

Magic 7 et Magic 7 Pro : des caractéristiques communes impressionnantes

La série Magic 7 devrait comprendre deux modèles : une version standard et une version Pro. Selon les fuites, les deux smartphones pourraient partager plusieurs caractéristiques. Par exemple, en plus d’utiliser le même chipset, le Magic 7 et le Magic 7 Pro devraient tous deux être équipés d’une configuration à trois caméras à l’arrière.

Le capteur principal serait un OmniVision OV50H de 50 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, peut-être le Sony IMX882, et d’un troisième capteur qui pourrait être soit de 50 mégapixels, soit de 200 mégapixels.

De plus, les deux modèles devraient être dotés d’écrans OLED. La version Pro bénéficiera probablement d’un écran 2K à plus haute résolution, tandis que le modèle standard devrait être doté d’une résolution de 1,5K. Un précédent rapport laisse également entendre que le Magic 7 Pro prendra en charge la connectivité par satellite.

Évidement une IA

Enfin, lors de l’IFA Berlin de cette année, Honor a laissé entendre que la série Magic 7 serait dotée d’une nouveauté : AI Agent. Cet assistant IA embarqué est conçu pour devenir plus intelligent en apprenant vos habitudes et la façon dont vous utilisez votre téléphone.

Il n’est pas surprenant de voir les lancements de smartphones phares se rapprocher de nos jours. Alors que leurs spécifications deviennent de plus en plus similaires, le timing devient de plus en plus crucial.