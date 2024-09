OnePlus 13 avec écran BOE X2 : Un défi pour la concurrence en fin d’année 2024

Le OnePlus 13, prochain flagship de la marque, commence à faire parler de lui à travers diverses rumeurs et fuites sur Internet. Après le lancement de l’iPhone 16, les fans de OnePlus comment à obtenir quelques informations sur ce smartphone tant attendu. Bien que le fabricant chinois de smartphones n’ait pas encore confirmé quand exactement le OnePlus 13 sera annoncé, nous savons déjà pas mal de choses sur le produit phare.

En effet, OnePlus commence déjà à attiser l’impatience en confirmant que le OnePlus 13 sera équipé d’un écran OLED signé BOE.

Cet écran nouvelle génération vient officiellement d’être lancée. Lors de la conférence BOE Global Innovation Partner Conference, qui s’est tenue un peu plus tôt en Chine, BOE a annoncé que son écran phare de la série X sera disponible dès le mois prochain. À cette occasion, BOE a révélé qu’un appareil OnePlus sera le premier à introduire cet écran sur les marchés internationaux.

BOE avait déjà marqué les esprits avec son écran de première génération utilisé sur le OnePlus 12, lequel a reçu de nombreux éloges. Ce dernier a d’ailleurs décroché la note A+ de DisplayMate, s’inscrivant ainsi parmi les meilleurs écrans du marché pour un smartphone haut de gamme.

En outre, nous avons maintenant une autre photo montrant le design avant du OnePlus 13. Le précédent croquis ne révélait que la face arrière encastrée, mais la nouvelle image réelle publiée par le président de OnePlus Chine, Li Jie, sur Weibo est une capture directe de l’écran du smartphone.

Quelles améliorations pour le OnePlus 13 ?

Le OnePlus 13 sera donc équipé de l’écran BOE X2, une version améliorée avec une meilleure luminosité et des fonctionnalités renforcées de protection oculaire, pour rendre l’utilisation quotidienne plus agréable et moins fatigante pour les yeux. Selon les rumeurs, le OnePlus 13 devrait se vanter d’un grand panneau OLED de 6,82 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 144 Hz.

L’écran du x 12 pouvait atteindre 1 600 nits en mode haute luminosité et jusqu’à 4 500 nits en luminosité maximale. En plus de cela, il bénéficiait de la certification TÜVRheinland Intelligent Eye Care, garantissant une faible émission de lumière bleue et une réduction du scintillement, deux aspects cruciaux pour une utilisation prolongée sans inconfort visuel.

Il est donc tout à fait raisonnable d’anticiper des améliorations sur le OnePlus 13, avec un écran encore plus performant et protecteur.

Lancement prévu fin 2024

D’après les rumeurs, le OnePlus 13 devrait être lancé en Chine vers la fin octobre 2024, ce qui pourrait signifier une arrivée sur les marchés internationaux en décembre 2024. Le smartphone offrira une version de stockage de 24 Go/1 To et sera alimenté par une énorme batterie de 6 000 mAh, qui prend en charge la charge rapide filaire de 100 W et la charge rapide sans fil de 50 W. En ce qui concerne la photo, le futur OnePlus 13 devrait contenir un capteur principal Sony IMX808 de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique de l’image), un deuxième objectif ultra-large LYW-600 de 50 mégapixels et un troisième téléobjectif périscope LYT-600 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

Le OnePlus 13 promet d’être un modèle particulièrement intéressant, surtout grâce à son écran BOE X2 qui vise à offrir une expérience utilisateur encore plus confortable. Si les rumeurs se confirment, ce smartphone pourrait bien être un sérieux concurrent dans le monde des flagships. En attendant son lancement officiel, nous ne pouvons qu’être impatients de voir ce que OnePlus nous réserve avec ce nouvel appareil.