Android 16 pourrait centraliser les paramètres des applications, comme sur iOS

Android 16 sera disponible dans quelques mois seulement, et nous en apprenons encore davantage sur ce qui nous attend. Contrairement à iOS où les paramètres des applications sont un peu séparés, certains étant intégrés à l’application elle-même et d’autres à l’application Paramètres, les paramètres d’Android sont beaucoup plus clairs.

En effet, Android ne dispose pas d’une page dédiée aux paramètres des applications dans l’application Paramètres. Les paramètres de toutes les applications Android sont accessibles à l’intérieur de celles-ci, ce qui est bien plus pratique. Cependant, il semble qu’Android pourrait bientôt imiter le comportement d’iOS.

Repéré par l’expert Android Mishaal Rahman, Google a ajouté une nouvelle API à Android 16, qui pourrait permettre aux développeurs d’applications d’intégrer les paramètres des applications dans l’application Paramètres d’Android. L’API s’appelle SettingsPreferenceService . En théorie, l’objectif de l’API « SettingsPreferenceService » est de centraliser les paramètres Android.

Elle comporte des paramètres tels que NO_SENSITIVITY , EXPECT_POST_CONFIRMATION , DEEPLINK_ONLY et NO_DIRECT_ACCESS , qui correspondent à diverses autorisations et configurations que les utilisateurs peuvent modifier ou auxquelles ils peuvent accéder.

iOS dispose de cette fonctionnalité depuis un certain temps déjà et, étant donné que les développeurs d’applications se moquent éperdument de son existence, il est difficile de comprendre comment une fonctionnalité analogue pourrait contribuer à l’amélioration d’Android.

Une réelle utilité pour les utilisateurs de Android 16 ?

Les paramètres d’application intégrés actuels sur Android sont tout simplement meilleurs, mais il est également possible que nous ne voyions pas la situation dans son ensemble. En d’autres termes, la nouvelle API pourrait être destinée à quelque chose d’autre que nous ne connaissons pas.

Étant donné que la documentation de l’API est en ligne, on doit encore voir une poignée de développeurs d’applications (si tant est qu’il y en ait) utiliser l’API pour apporter certains paramètres d’applications à l’application Paramètres d’Android. Cependant, il est peu probable que cette API soit largement adoptée.

Que pensez-vous du fait que Google intègre des paramètres d’application similaires à ceux d’iOS dans les paramètres d’Android ?