Switch 2 : Nintendo justifie le prix élevé de la console et des jeux

Nintendo a récemment dévoilé sa nouvelle console, la Switch 2, dont le prix de lancement est fixé à 469,99 euros. Ce tarif représente une augmentation significative par rapport au modèle original, lancé à 329 euros en 2017. De plus, certains jeux phares, tels que « Mario Kart World », seront proposés à 79,99 euros. Ces hausses de prix ont suscité des interrogations parmi les consommateurs et les analystes.

Le président de Nintendo of America, Doug Bowser, s’adressait à CNBC au moment même de l’annonce des droits de douane imposés par Trump et a déclaré : « Nous essayons encore tous de mieux comprendre [ces droits de douane] et d’en appréhender les potentielles conséquences ».

Doug Bowser a expliqué que plusieurs éléments ont contribué à cette augmentation de prix. Parmi ceux-ci, il cite l’amélioration des spécifications matérielles, notamment un écran LCD plus grand, des Joy-Con redessinés et des fonctionnalités supplémentaires, comme GameChat et le mode souris.

Bowser souligne que l’intégration de technologies avancées entraîne inévitablement une augmentation des coûts de production.

Ailleurs dans cette interview accordée à CNBC, Bowser a suggéré que Nintendo ne suivait pas l’exemple de la Wii U, qui vendait du matériel à perte pour attirer davantage de potentiels clients pour les logiciels. Bowser a plutôt déclaré que l’entreprise « cherchait à maintenir… ses marges sur le matériel, même si elles sont peut-être plus faibles que sur les logiciels », puis « s’assurer qu’ils voient la valeur de leur investissement dans l’un de nos appareils » grâce aux logiciels.

Switch 2: Impact des tarifs douaniers sur la stratégie de lancement

L’annonce de la Switch 2 a coïncidé avec l’imposition de nouveaux tarifs douaniers par l’administration Trump, affectant les importations en provenance de pays comme la Chine, le Vietnam et le Cambodge. Ces tarifs, variant de 34 % à 49 %, pourraient potentiellement augmenter les coûts de production.

Cependant, Bowser a précisé que ces tarifs n’ont pas été pris en compte lors de la fixation du prix de la console. Néanmoins, Nintendo a décidé de reporter les précommandes aux États-Unis afin d’évaluer l’impact financier de ces mesures.

Concernant le prix élevé de certains jeux, Bill Trinen, vice-président de l’expérience produit et joueur chez Nintendo, a indiqué que la tarification est déterminée en fonction de la valeur perçue du jeu, de sa profondeur et de son contenu. Il a cité l’exemple de « Mario Kart World », affirmant que le jeu offre une expérience riche et vaste, justifiant ainsi son prix de 79,99 euros. Trinen a également mentionné que l’inflation généralisée a un impact sur les coûts dans tous les secteurs, y compris celui des jeux vidéo.

Réactions et perspectives

Ces augmentations de prix ont suscité des réactions mitigées de la part des consommateurs. Certains expriment des préoccupations quant à l’accessibilité financière de la nouvelle console et de ses jeux, tandis que d’autres comprennent les raisons économiques derrière ces ajustements tarifaires. Nintendo continue de surveiller la situation et d’évaluer les impacts potentiels des tarifs douaniers et des conditions du marché sur sa stratégie de lancement.