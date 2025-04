iOS 19 : Apple prépare une refonte visuelle majeure (mais les fuites sont-elles vraies ?)

La prochaine version d’iOS 19 a fait couler beaucoup d’encre depuis la publication en ligne de la refonte de l’application Appareil photo. Depuis, nous avons appris que Apple prévoyait d’implémenter une refonte complète inspirée de visionOS pour iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16, une information rapidement démentie par Mark Gurman de Bloomberg.

Une nouvelle fuite révèle désormais plus d’informations sur les changements de design à venir pour iOS 19.

La chaîne YouTube Front Page Tech a partagé plus de détails sur les changements de design à venir pour iOS 19. Dans une nouvelle vidéo, FPT affirme que la prochaine version d’iOS comportera des icônes arrondies. Ces icônes sont masquées par défaut dans les premières versions. Elles n’apparaissent qu’en appuyant longuement sur les icônes en forme de cercle qui révèlent un menu déroulant.

Le menu lui-même bénéficie d’un traitement arrondi, avec une partie importante des coins rognés pour un aspect unifié. Il en va de même pour les widgets de l’écran d’accueil et les curseurs de luminosité et de volume du centre de contrôle. Ils s’intègrent désormais aux nouvelles modifications de design d’iOS 19.

Outre ces changements, Apple implémente également un nouvel élément TabView dans les applications. Il ajoutera une nouvelle barre d’onglets en forme de pilule en bas de l’écran. Celle-ci servira également de barre de recherche pour faciliter l’accès à la recherche intégrée, d’une seule main.

iOS 19 : Des interrogations qui seront levées à la WWDC 2025

Appuyer sur l’icône TabView dans cette barre agrandira la barre d’onglets et affichera plusieurs onglets. Cette barre sera présente dans les applications Apple comme Messages, Apple Music et l’App Store. L’entreprise pourrait également autoriser les développeurs à l’ajouter à leurs applications tierces.

Sur iOS 19, par exemple, Messages disposera d’une barre de recherche persistante, visible même lorsque le clavier est actif. Cela facilitera la recherche dans les fils de discussion et les messages au sein d’un fil de discussion. Vous pourriez également faire de même sur d’autres applications comme Téléphone, l’App Store et Apple Music.

D’autres modifications mineures sont présentées ici : les boutons de l’application Réglages sont désormais plus fins et plus allongés. Les commandes de l’écran de verrouillage en bas semblent également bénéficier d’un effet d’éclairage pour faire ressortir les actions arrondies sur l’arrière-plan.

N’oubliez pas que ces prétendues modifications de design sont actuellement des rendus créés à partir des premières versions d’iOS 19. Nous en saurons peut-être plus sur cette mise à jour à l’approche de la WWDC d’Apple, prévue le 9 juin prochain.

Alors, que pensez-vous de ces modifications de design dans iOS 19 ?