Vivo X200 Pro pulvérise le record AnTuTu : le Dimensity 9400 en action !

Le Vivo X200 Pro, attendu pour le 14 octobre prochain, s’annonce comme un véritable monstre de puissance. Équipé du tout nouveau processeur Dimensity 9400, il vient de réaliser un exploit inédit en dépassant les 3 millions de points sur AnTuTu, le célèbre benchmark de performances.

Le Dimensity 9400, successeur du déjà très performant Dimensity 9300, embarque une architecture innovante composée d’un cœur CPU Cortex-X5 prime cadencé à 3,45 GHz, de trois cœurs Cortex-X4 et de quatre cœurs Cortex-A720. Avec plus de 30 milliards de transistors, contre 19 milliards pour le A17 Pro d’Apple, ce processeur promet une puissance de calcul et une efficacité énergétique exceptionnelles.

Un employé de Vivo a récemment partagé une capture d’écran d’un résultat de benchmark AnTuTu. Avec un score de 3 007 853, le Vivo X200 Pro devient le premier smartphone à dépasser la barre des 3 millions de points sur cette application de référence. Le OPPO Find X8, également équipé du chipset Dimensity 9400, a obtenu un score de 2 880 558 points, légèrement inférieur à 3 millions. Cela pourrait indiquer que Vivo a trouvé une meilleure façon de dissiper la chaleur sur le X200 Pro, ou que son logiciel est mieux optimisé que celui de l’appareil de OPPO.

Bien que le Dimensity 9400 semble être le processeur à battre cette année, son principal rival, le Snapdragon 8 Gen 4 (qui pourrait être appelé Snapdragon Elite), n’a pas encore été testé sur AnTuTu. Cependant, il a été évalué sur Geekbench, avec un score monocœur de 3 236 et un score multicœur de 10 049, surpassant ainsi les résultats du Dimensity 9400 (2 889 points en monocœur et 8 833 en multicœur).

Rendez-vous en novembre pour le verdict final et rencontrer le Vivo X200 Pro

Il est encore tôt et des ajustements peuvent et seront apportés. Le Snapdragon 8 Gen 4 ne sera officiellement annoncé que lors du Snapdragon Summit annuel de Qualcomm, à la fin du mois prochain. MediaTek devrait lancer le Dimensity 9400 le 1er novembre. Les deux AP seront fabriqués par TSMC en utilisant son nœud de processus 3 nm de deuxième génération (N3E).

Le Vivo X200 Pro, grâce à son Dimensity 9400, établit une nouvelle référence en matière de performances sur smartphone. Il reste à voir si le Snapdragon 8 Gen 4 pourra le détrôner, mais une chose est sûre : la bataille pour le titre de processeur le plus puissant de l’année s’annonce passionnante !