Copilot+ PC : Microsoft tient ses promesses, l’IA devient incontournable sur Windows 11

L’initiative Copilot+ de Microsoft a connu un succès retentissant, propulsant de nombreux PC parmi les meilleurs ordinateurs portables du marché, mais pas forcément grâce à leur matériel IA intégré. Aujourd’hui, Microsoft exploite enfin pleinement le potentiel de l’unité de traitement neuronal (NPU) présente dans les Copilot+ PC.

La mise à jour de 24H2 de Windows 11, déployée progressivement au cours des deux prochains mois, débloquera plusieurs fonctionnalités pour ces PC, dont la très controversée Recall.

Recall, qui permet de capturer et d’analyser l’activité de l’utilisateur pour faciliter la recherche et la productivité, sera déployée sur les ordinateurs portables Copilot+ équipés d’un chipset Snapdragon X tout au long du mois d’octobre. Microsoft a préparé le terrain la semaine dernière en détaillant l’architecture de sécurité de la fonctionnalité et en répondant aux critiques. Recall est désormais désactivée par défaut et les utilisateurs peuvent filtrer les sites Web et contrôler leurs instantanés, y compris les supprimer tous.

Bien que les ordinateurs portables Snapdragon X soient les premiers à bénéficier de cette fonctionnalité, Microsoft a réitéré que les Copilot+ PC basés sur Intel et AMD, tels que le Asus Zenbook S 16, recevront Recall (et d’autres fonctionnalités Copilot+) à partir de novembre.

Microsoft avait déjà annoncé la disponibilité de Copilot+ pour ces PC, mais n’a toujours pas donné de date précise pour le déploiement des mises à jour gratuites de Windows.

Paint et Photos s’enrichissent de nouvelles fonctionnalités IA

Microsoft ne se contente pas de déployer les fonctionnalités de base de Copilot+, il va plus loin en ajoutant de nouvelles capacités à ses applications Photos et Paint. Dans Photos, vous pourrez désormais utiliser la super résolution alimentée par l’IA pour améliorer la qualité des images basse résolution. Tout cela se fait sur le NPU en quelques secondes, analogue aux applications d’upscaling alimentées par l’IA comme Upscayl.

Dans Paint, Microsoft ajoute le remplissage et l’effacement génératifs. Vous pouvez ainsi dessiner sur une image pour supprimer des objets gênants ou ajouter de nouveaux objets en fonction d’une invite. Cette fonctionnalité, qui a été l’une des plus importantes nouveautés de Photoshop ces derniers mois, est désormais disponible via une application incluse dans chaque installation de Windows 11.

Recherche Windows améliorée et Click to Do : l’IA au service de la productivité

Microsoft travaille également sur d’autres fonctionnalités Copilot+. Tout d’abord, une recherche Windows améliorée sera bientôt disponible sur les Copilot+ PC. Initialement limitée à l’Explorateur de fichiers, elle vous permettra de rechercher des fichiers en les décrivant plutôt qu’en faisant correspondre leur nom. Par exemple, vous pourrez rechercher des photos ayant un sujet particulier, même si le nom du fichier ne contient pas ces détails.

Microsoft prévoit d’étendre cette recherche alimentée par l’IA à l’application Paramètres et à la recherche Windows générale « au cours des prochains mois ». Vous pourrez ainsi rechercher des paramètres et des fichiers en les décrivant.

Enfin, Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité en avant-première appelée Click to Do. Accessible sur les Copilot+ PC en maintenant la touche Windows enfoncée et en cliquant avec la souris n’importe où sur l’écran, elle permet au NPU d’analyser le contenu de l’écran et de proposer des actions contextuelles dans un menu. Par exemple, si vous cliquez sur une image, vous verrez une option pour rechercher l’image sur Bing ou supprimer un objet avec Paint. Si vous cliquez sur du texte, vous verrez des options pour le résumer ou ouvrir un traitement de texte.

Microsoft affirme que les actions de Click to Do s’étendront encore plus loin, vous permettant d’envoyer un e-mail, d’ouvrir un site Web, de faire une recherche sur Internet, et plus encore, à partir du menu Click to Do. Étant donné qu’il s’agit d’une fonctionnalité en avant-première, il ne faut pas s’attendre à une multitude d’options dès le départ. Microsoft prévoit d’ajouter d’autres actions au cours des prochains mois, avec un « objectif clair d’améliorer la productivité ».

Déploiement progressif et disponibilité

Recall est en cours de déploiement sur les Copilot+ PC, mais les fonctionnalités supplémentaires de Copilot+ seront d’abord proposées aux Windows Insiders à partir de novembre.

En plus des nouveautés Copilot+, Microsoft a annoncé plusieurs fonctionnalités à venir pour l’application Copilot de manière plus générale.

Avec toutes ces améliorations, Microsoft renforce l’attrait de ses Copilot+ PC et confirme sa volonté de placer l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience Windows.