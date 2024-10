Accueil » Threads : plus de temps pour peaufiner vos publications, l’édition s’améliore !

Threads offre désormais plus de flexibilité à ses utilisateurs en allongeant le délai d’édition des publications. Vous disposez maintenant de 15 minutes pour modifier vos posts Threads, contre 5 minutes auparavant.

Ce changement est bienvenu, mais le délai reste court comparé à d’autres plateformes. X, par exemple, permet d’éditer les publications jusqu’à une heure après leur publication, moyennant un abonnement payant. Mastodon, quant à lui, offre une liberté totale d’édition sans limite de temps.

Threads améliore également son intégration avec le fediverse en permettant de voir qui vous suit et aime vos publications depuis d’autres serveurs, comme Mastodon et Pixelfed. Cette fonctionnalité facilite le suivi de l’engagement et des nouveaux abonnés, quelle que soit la plateforme utilisée.

Pour accéder à la liste complète de vos abonnés et j’aime provenant d’autres serveurs du fediverse, il suffit de consulter l’activité d’une publication ou votre liste d’abonnés. Vous trouverez les informations dans les sections « Abonnés fediverse » et « J’aime fediverse ».

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de Threads de renforcer ses liens avec le fediverse. Depuis mars dernier, les utilisateurs peuvent connecter leur compte au fediverse et, depuis quelques semaines, visualiser les réponses provenant d’autres serveurs sur les publications d’autres utilisateurs. Threads est le plus grand réseau social à adopter ActivityPub, le protocole de réseau social décentralisé qui connecte le fediverse. Avec près de 200 millions d’utilisateurs, Threads représente un acteur majeur dans l’expansion du fediverse, qui compte plus de 12 millions d’utilisateurs au total.

Des nouveautés pour l’API Threads

L’API Threads, lancée en juin dernier, s’enrichit également de nouvelles fonctionnalités. Les publications créées via l’API peuvent désormais être automatiquement partagées avec le fediverse. Il est également plus facile d’ajouter des liens aux publications, de recevoir des notifications en temps réel pour les réponses et d’ajouter du texte alternatif aux images et vidéos.

Ces améliorations témoignent de la volonté de Threads de se développer et de s’intégrer davantage à l’écosystème du fediverse, offrant ainsi une expérience utilisateur plus riche et connectée.